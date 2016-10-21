Resolución de Secundaria evita repetición de alumnos

Los que no logren el nivel irán una semana más a clases.

El Consejo de Educación Secundaria (CES) publicó una resolución por la cual sustituye la repetición de los alumnos por un plan en el que quienes no lleguen al nivel suficiente deban asistir una semana más a clases. Esto funcionará para el Ciclo Básico, o sea de primero a tercero de liceo.

El documento comunica que las clases culminarán el sábado 3 de diciembre, pero "en casos de insuficiencia, en el período comprendido entre el 3 y el 10 de diciembre acompañarán la culminación de esta trayectoria de los estudiantes para alcanzar los resultados satisfactorios esperados".

La resolución señala que los docentes no podrán dejar repetidores a los alumnos, sino que deberán elegir entre promoverlos o alertar que "no alcanzaron niveles de suficiencia y deben concurrir hasta el 10 de diciembre de 2016".

El CES dice que la decisión de cambiar el sistema de promociones tiene que ver con "acciones vinculadas a la protección de las trayectorias educativas de los estudiantes".

"En el marco de los ejes estratégicos para el quinquenio, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el CES se propone la finalización de los cursos de Ciclo Básico atendiendo especialmente la protección de las trayectorias, focalizando la singularidad del estudiante", advierte el documento.

En caso de que en la semana extra los alumnos lleguen a nivel suficiente "podrán promover", mientras que "los que no lo logren podrán trabajar con modelos de propuestas de evaluación —exámenes, comprender aquellos conceptos claves del curso, fortalecerse para poder afrontar los desafíos que se le presenten en las nuevas instancias".

En ningún momento se advierte que quienes no lleguen al nivel adecuado vayan a repetir, solo se aclara que si no lo logran se los ayudará a preparar los exámenes que deban rendir.

Sobre las acciones que se realizarán en la semana extra, el documento precisa que se van a "diseñar estrategias diferenciales y grupales en el marco de ejes que contemplen los distintos niveles de logros", se van a "elaborar estrategias para mejorar las debilidades detectadas", se va a "trabajar la confianza y autoestima" del estudiantado, se trabajará en un plan de "tutoría de pares" y se contactará con las familias para que "valoricen esta modalidad de finalización de cursos como una oportunidad".

Durante estos días, señala el CES, también se van a "fortalecer los aspectos emocionales de los jóvenes". La resolución está firmada por el consejero Javier Landoni y la secretaria general del CES, Sandra Cunha Rau.

Primaria abrió inscripciones.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria, que se planteó el objetivo de universalizar la educación a partir de los tres años, abre el próximo lunes las inscripciones de cara al año próximo. A través de un sms, Ancel Primaria invita a anotar a niños de tres, cuatro y cinco años cumplidos al 30 de abril de 2017.

Profesores no podrán hacer repetir a los alumnos. Foto: AFP

POLÉMICA DECISIÓN EN LA EDUCACIÓN