Reclaman clemencia para matador de ladrón

Unas cincuenta personas se concentraron ayer frente al Juzgado de Río Branco pidiendo que se reduzca la pena a quien diera muerte a un joven que ingresó a su finca para robarlo.

Exigen, además, una custodia policial para el otro joven de 15 años que está internado herido en Melo, ya que temen que al recuperarse tome represalias contra la familia del matador.

La Policía ya recibió información acerca de que la familia y allegados al joven fallecido amenazaron con prenderle fuego a la casa del homicida y de sus padres, que viven pegado a la finca donde ocurrió el hecho. "Le van a prender fuego a la casa de estos señores que son ancianos y eso hay que evitarlo. Por eso queremos hablar con las autoridades judiciales", dijo una de las manifestantes a El País.

"No es posible que una persona trabajadora encuentra a dos malandros robando y la justicia lo meta preso. Sabemos que existen normas. La Policía nos explicó que las leyes están escritas de una forma y que deben cumplirlas. Entonces debemos presionar para que se cambien las leyes" dijo otra manifestante.

Enseguida agregó: "Han amenazado a los padres que le van a prender fuego a la casa del padre y la madre, y eso hay que evitarlo".

El caso.

El lunes 27, el propietario de una vivienda le disparó a dos individuos que ingresaron al patio de su casa tras violentar primero la portera y luego pretender hacer lo mismo con la puerta principal.

Con un rifle calibre 22 el dueño de una casa en Río Branco mató a un joven de 18 años que ingresó a su casa a robar e hirió a otro que está delicado. El hombre está detenido.

La Policía encontró el cuerpo del joven de 18 años caído y sin vida en el fondo del inmueble. La Policía detuvo al dueño de casa y le incautó el arma.

Minutos después se conoció que en otra zona del mismo barrio se encontraba una persona caída en el interior de un almacén con abundante sangrado en uno de sus miembros inferiores. Se trataba de un adolescente de 15 años, quien dijo que había acompañado a su amigo fallecido.

Presentaba dos heridas de bala en el muslo izquierdo y otro impacto en la columna. Fue trasladado e internado en el Hospital de Melo. En el lugar de los hechos el juez de turno dispuso la conducción del detenido a su despacho en la misma tarde del lunes 27. El dueño de la casa violentada deberá concurrir hoy otra vez al Juzgado, donde también comparecerán el responsable del adolescente herido y otras personas.

Lavalleja.

Personal de Dirección de Investigaciones y la Seccional 14ª trabajan en el esclarecimiento del homicidio de un hombre de 40 años registrado en la noche del lunes 27 en Avenida de Las Instrucciones entre 19 de Abril y Calle 101, inmediaciones del Cerro Artigas.

Desconocidos golpearon la puerta de casa de la denunciante. Su pareja, de iniciales J.C., salió a atender a los visitantes. Poco después, la dueña de la vivienda escuchó una fuerte detonación.

Según informó la Policía de Lavalleja, la denunciante salió al ver que su pareja no regresaba. En ese momento observó a dos personas retirándose en una moto.

La Policía recorrió el lugar y no encontró a los sujetos, pero avistó en las inmediaciones a J.C. muerto de un tiro.

El fallecido poseía antecedentes por hurto, abigeato y tenencia de estupefacientes.

Melenses piden a la Justicia que proteja a los padres de matador. Foto: N. Araújo

Cincuenta personas manifestaron frente a juzgado de rio brancoN. ARAÚJO