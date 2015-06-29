Quiso robarle la moto y la víctima era un policía que logró detenerlo

Dos jóvenes detuvieron a un agente policial que circulaba en su moto vistiendo de civil en la pasada madrugada. La víctima logró distraer a uno de los delincuentes, de 15 años y detenerlo. El otro escapó.

Sobre las 2 de la madrugada de este lunes en avenida General San Martín y bulevar Aparicio Saravia, un agente policial que circulaba de civil en su moto fue sorprendido por dos jóvenes que quisieron robarle el vehículo.

El agente debió aminorar la marcha cuando vio que las dos personas estaban en el medio de la calle. Fue entonces que lo amenazaron con armas de fuego y le exigieron la entrega de la moto.

Tras detenerse, el policía sacó la llave y la dejó caer al pie del delincuente que tenía más cerca, que se distrajo. Allí el agente aprovechó para sujetarlo e identificarse.

Al darse cuenta de la situación, el otro delincuente escapó.

El adolescente fue identificado: tiene 15 años y hoy deberá presentarse en al INAU. En el momento de la detención tenía una pistola calibre 22 con cargador vacío.



montevideo