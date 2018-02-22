Prórroga legal por el crimen en Vergara

SOSPECHOSO DETENIDO

La última pareja de la víctima, un hombre de 30 años, es el principal sospechoso del crimen.

La fiscal Ana Paula Segovia solicitó una prórroga de 24 horas, hasta esta jornada de jueves, para formalizar la acusación por el homicidio de Vanesa Monzón, la mujer de 32 años, madre de 6 hijos, fallecida a raíz de tres disparos de bala que recibió en la cabeza, dentro de su casa, una vivienda de Mevir ubicada en Vergara, departamento de Treinta y Tres.

La última pareja de la víctima, un hombre de 30 años, es el principal sospechoso del crimen y había sido detenido el martes en una pensión de la ciudad de Melo. En la noche de ese día fue trasladado a Treinta y Tres para declarar en la Fiscalía departamental.

El hombre permanecía en una unidad policial, bajo medidas de seguridad extremas, considerando que había querido escapar de la policía cuando se vio rodeado en la pensión en donde fue hallado en Melo. La Policía y la Fiscalía continuaban ayer efectuando peritajes y buscando indicios para resolver el crimen cometido el pasado lunes 19 .