Prometió venganza pero se arrepintió

El hermano de Gastón Carrizo, quien fue asesinado el 16 de mayo pasado de un disparo en la cabeza, se manifestó arrepentido a través de su cuenta en Facebook de la venganza prometida hacia el asesino de su hermano.

En su perfil de la red social había escrito: "Yo me la voy a cobrar; voy por el que le hizo esto. El que me conoce bien, sabe que no miento. A todos los involucrados en la muerte de mi hermano: voy por ustedes". Y agregó: "Ahora se viene lo que todos esperan: como siempre dijimos yo cuido los tuyos y vos cuidas los míos, como si supiéramos desde chicos lo que iba a pasar".

Pero luego, también a través de la red social, el joven que está en prisión solicitó disculpas: "Quiero pedir disculpas por mi enojo y por mi duelo; yo sé que estuve mal en poner lo que puse. En ese momento no tenía con quién desahogarme ni nadie con quién hablar ni soltar mi angustia".

Añadió que "me dejé llevar; yo no soy así, estoy estudiando y trabajando para poder salir de acá y tener un reencuentro con mi familia", según informó El Telégrafo de Paysandú.

Hermano de Gastón Carrizo, asesinado el 16 de mayo pasado