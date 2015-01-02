Procesado con prisión por apedrear un ómnibus en pleno Centro
Un hombre arrojó una piedra a un ómnibus que circulaba por avenida 18 de Julio y Martín C. Martínez en plena tarde y rompió el vidrio trasero. Fue detenido y procesado con prisión.
Sobre las 17 horas del pasado martes un hombre apedreó un ómnibus con destino Punta Carretas que circulaba por avenida 18 de Julio y Martín C. Martínez.
El hombre arrojó una piedra y rompió el vidrio trasero del ómnibus, pero inmediatamente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.
Lo procesaron con prisión y ordenaron una pericia psiquiátrica, que determinó su internación en el hospital Vilardebó para su tratamiento y compensación, debiéndose informar a la sede judicial de su evaluación médica.
pedreas a ómnibus
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