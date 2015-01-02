Procesado con prisión por apedrear un ómnibus en pleno Centro

Un hombre arrojó una piedra a un ómnibus que circulaba por avenida 18 de Julio y Martín C. Martínez en plena tarde y rompió el vidrio trasero. Fue detenido y procesado con prisión.

Sobre las 17 horas del pasado martes un hombre apedreó un ómnibus con destino Punta Carretas que circulaba por avenida 18 de Julio y Martín C. Martínez.

El hombre arrojó una piedra y rompió el vidrio trasero del ómnibus, pero inmediatamente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Lo procesaron con prisión y ordenaron una pericia psiquiátrica, que determinó su internación en el hospital Vilardebó para su tratamiento y compensación, debiéndose informar a la sede judicial de su evaluación médica.

La mayoría de las agresiones provienen de niños y menores al costado de la ruta.

pedreas a ómnibus