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El País Información

Procesado con prisión por apedrear un ómnibus en pleno Centro

02/01/2015, 18:10
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La mayoría de las agresiones provienen de niños y menores al costado de la ruta.

Un hombre arrojó una piedra a un ómnibus que circulaba por avenida 18 de Julio y Martín C. Martínez en plena tarde y rompió el vidrio trasero. Fue detenido y procesado con prisión.

Sobre las 17 horas del pasado martes un hombre apedreó un ómnibus con destino Punta Carretas que circulaba por avenida 18 de Julio y Martín C. Martínez.

El hombre arrojó una piedra y rompió el vidrio trasero del ómnibus, pero inmediatamente fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Lo procesaron con prisión y ordenaron una pericia psiquiátrica, que determinó su internación en el hospital Vilardebó para su tratamiento y compensación, debiéndose informar a la sede judicial de su evaluación médica.

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La mayoría de las agresiones provienen de niños y menores al costado de la ruta.

pedreas a ómnibus

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