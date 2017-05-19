Preacuerdo en conflicto de industria frigorífica

Las dos cámaras empresariales de la industria frigorífica y los sindicatos del sector firmaron ayer un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo, sujeto a que sea aprobado por una asamblea sindical, informó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a la secretaría de comunicación de la Presidencia.

"Esperemos concretar este acuerdo que se sumaría a las buenas noticias que el país está teniendo en este sector", declaró el secretario de Estado. Agregó que las partes llegaron a un preacuerdo ayer sobre los incrementos salariales para los próximos tres años, punto de conflicto en el sector.

"Creemos que a partir del preacuerdo de esta tarde (por ayer) en la industria cárnica, de los avances que se están haciendo en el sector lácteo con respecto a negociación colectiva y lo que mañana se anunciará desde la Presidencia de la República en relación a los reclamos que han hecho los productores tamberos en el último Consejo de Ministros en Cardal, lograremos seguir adelante con el desarrollo del país", explicó.

El ministro hacía referencia a las negociaciones sobre soja para consumo humano encabezadas por el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, actualmente de gira oficial en China. También mencionó la compra del frigorífico BPU de Durazno, "uno de los frigoríficos de mayor cantidad y calidad de producción del Uruguay", por parte de empresarios de Japón, país sumamente exigente en calidad y que paga muy buenos precios, lo que beneficiará a Uruguay".

Ernesto Murro durante la interpelación. Foto: Ariel Colmegna

NEGOCIACIÓN