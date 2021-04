Lacalle Pou anunció que la no presencialidad en clases se extenderá hasta el 3 de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras una reunión con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el presidente Luis Lacalle Pou anunció que la no presencialidad en las escuelas se extenderá hasta al menos el 3 de mayo. Asimismo las medidas anunciadas en la última conferencia se extenderán hasta fin de mes.

"Se va a continuar con la no presencialidad hasta por lo menos el lunes 3 de mayo", dijo Lacalle Pou. El presidente explicó que la extensión de la no presencialidad se debe a que no se quiere volver a la misma y tener que dar marcha atrás. Por tanto, concluyó, la idea es que "esperemos así suceda, ya el 3 de mayo arrancar todo el año".

En cuanto a las medidas económicas, la semana que viene los ministros de Economía y Trabajo analizarán la implementación de medidas para otros sectores. En el caso de las micro y pequeñas empresas dijo que se va mejorar la comunicación de lo ya disponible. Además anunció la extensión hasta fin de abril de las medidas anunciadas en la última conferencia.

"Las medidas que se tomaron son para bajar la movilidad, pero si no se toman las medidas...", dijo Lacalle, no se van a ver los resultados.

"Estamos atravesando en estos días los peores tiempo de la pandemia", sentenció el presidente y recordó las palabras de semanas atrás planteadas por el integrante del GACH Rafael Radi sobre la necesidad de "blindar abril".

El presidente dijo que la frase de "brindar abril" no es caprichosa sino que detrás cuenta con la premisa que "los primeros días de mayo podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación".

"Nosotros tenemos un número de vacunas que excede al total de la gente que vamos a vacunar. Hemos encargado más vacunas por las dudas", dijo Lacalle quien afirmó que sobre mediados de mayo, "si todo sale bien, vamos a tener 1.550.000 de Sinovac (más)". "Con esas, más las de Pfizer, la semana que viene empiezan a llegar 80.000, tenemos la suficiente cantidad de vacunas", detalló.

Sobre fin de abril afirmó que habrá 860.000 personas vacunadas con la primera dosis de Sinovac y 550.000 de ellas van a tener la segunda dosis y en el mes de mayo el resto queda vacunado con la segunda dosis.



En el caso de las dosis de Pfizer "esta semana va a quedar vacunado con la segunda dosis personal de CTI y emergencia moviles" que hace "al primer cinturón más expuesto", dijo. Asimismo "van a quedar en la tercera semana de abril los ELEPM con la segunda dosis".

"No está decidido" la vacunación de niños, dijo Lacalle Pou, pese a lo cual afirmó que el secretario de Presidencia Alvaro Delgado está haciendo negociaciones para eventualmente encargar más vacunas. "Hemos aumentado los pedidos que están llegando en mayo entre otras cosas porque si después hay que dar una tercer dosis, que es algo que ustedes pueden haber escuchado, o se tiene que vacunar a menores de 18 no tenemos que correr de atrás a conseguir las vacunas", agregó el presidente.

Más allá de esto insistió en "no confiar con la primera dosis", e instó a esperar 15 días después de la segunda dosis para ver la inmunización.

El ministro de Salud Daniel Salinas apuntó en cuanto a la vacunación referencias sobre las dosis que llegaron de AstraZeneca. "Se han dado 34 millones de vacunas en el mundo y han habido algunos casos de trombosis que están en el entorno de 205 casos, que se han dado en mujeres menores de 55 años y se postulan diversos mecanismos. Conclusión del grupo (de científicos y vacunación): los beneficios de la vacuna superan ampliamente a los riesgos, analizada toda la evidencia científica es recomendar la vacunación en mayores de 60 años en virtud de esta evidencia parcial de 200 casos en 34 millones". En este sentido dijo que con las 48.000 dosis que llegaron a Uruguay "creemos que podemos reforzar algún programa particular en la región fronteriza".

Lacalle dijo que no se descarta comenzar a vacunar también los domingos, pero no dio una fecha precisa sobre cuándo podría ocurrir esto.

"Lo que pedimos es que dentro de lo posible la gente no se mueva, se mueva lo menos posible. Por más medidas que tomemos si la gente insiste en la movilidad no vamos a bajar el número de contagios. Estamos en el momento en el cual las medidas deberían surtir efecto", afirmó el presidente.

Lacalle Pou fue consultado sobre la situación que se generó el día en que concurrió a vacunarse en que mucha gente se acercó a saludarlo. "Con respecto al episodio del día que me fui a vacunar al Maciel, tienen razón. Tengo una forma de ser que si un uruguayo" se acerca "no tengo un custodia en el medio". Asimismo dijo que en su agenda decidió disminuir la exposición y en este sentido suspendió la visita al hospital del Cerro para no "poner una persona en el medio, me cuesta, no me gusta, pero es lo que tengo que hacer en estos días".

El presidente se refirió a los reclamos de implementación de más medidas del GACH y dijo: "El 80% del trabajo del GACH ha sido más que recomendar medidas". "Las decisiones políticas son del gobierno con un invalorable asesoramiento por parte del GACH, del MSP, de ASSE y la gente que idónea en el tema", añadió.

Estamos con información "genuina y veraz" respecto a los test positivos y fallecimientos, dijo el presidente en base a la información que se publica diariamente y que ha tenido retrasos.



"Hemos encargado de ponerlos en su fecha. Lo que está claro que lo que digamos cuántos han sido los casos totales, cuales están cursando la enfermedad y cuántos fallecieron son los correctos".

Sobre los CTI dijo que "seguimos ampliando la capacidad". "Hoy tenemos 933 camas disponibles y la ocupación es del 74% y tenemos un potencial de 88 camas más con potencial de instalarse", agregó. Anunció que el viernes se inagurarán unidades nuevas.

Desde la última conferencia de Lacalle Pou, el 23 de marzo, los casos han seguido creciendo, alcanzado más de 25.000 casos activos (25.309) de acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Además, se ha incrementado la ocupación de camas de CTI llegando a 432, así como de récord diario de fallecidos (45) que se mantuvo en los últimos dos días.