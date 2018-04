“La vida militante es una liberación”

“Necesitamos algo para darle sentido, un humilde sentido, a nuestra propia existencia. Creo que la vida militante, por estas cosas, no es una carga. Termina siendo una liberación”, aseguró el exguerrillero tupamaro, que participó en un panel encabezado por el argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la Paz en 1980 por su defensa de los derechos humanos.



La conferencia “Voy X la paz” comenzó el jueves en Montevideo y se extenderá hasta hoy, cuando terminará con un concierto gratuito en el Velódromo Municipal.



A lo largo de estas jornadas, participaron en diferentes paneles de diálogo cuatro nóbeles de la paz, como la guatemalteca Rigoberta Menchú, el argentino Pérez Esquivel, el polaco Lech Walesa y la iraní Shirin Ebadi.

Desafío.

Mujica, invitado al panel denominado “El luminoso legado de la memoria”, reflexionó sobre el sentido de la vida militante, así como sobre la vida, la libertad y la civilización.

En ese sentido, el exmandatario aseguró que la vida militante tiene en frente el desafío de la “cultura del mercado”.



“Todo está programado para que, subliminalmente, cada uno de nosotros sea un comprador compulsivo que no le alcanza nada y tiene que trabajar y trabajar más horas porque tiene que pagar más y más cuentas. Y así sucesivamente, hasta que se va de este mundo”, apuntó.



Para Mujica esa cultura del mercado es “funcional a esta etapa del capitalismo”, que necesita de ella.



Asimismo, sostuvo que el militante tiene que andar lo “suficientemente liviano de equipaje por la vida”, para poder gastar la “mayor cantidad de tiempo en las cosas que lo motivan”.



“Soy libre cuando gasto tiempo de mi vida en las cosas que me gustan. Y no soy tan libre cuando estoy sometido a la gran ley de la necesidad. Si multiplico mis necesidades, no me queda tiempo para la libertad”, manifestó Mujica.