Lo que trajo la pandemia y no se irá según Cosse: tapabocas y no querer subir a un bus lleno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participaron esta tarde de una videoconferencia en el marco de la inauguración del Observatorio Metropolitano de Montevideo, una iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

El jefe porteño destacó la creación de este observatorio. "Como alcaldes tenemos que estar siempre renovándonos con ideas nuevas. A veces estando en la vorágine del día a día de la gestión, es difícil tener espacios para pensar. Lo urgente siempre le gana a lo importante", manifestó.

"Estamos viviendo una pandemia que está cambiando todo. Es responsabilidad nuestra como alcaldes adelantarnos a ese cambio", dijo en esa línea.

Dentro de las preocupaciones, el jefe porteño dijo que "lo más dificil es manejarnos con incertidumbre (...) va a haber un día después donde va a haber cambiado mucho la vida de la gente".

Rodríguez Larreta manifestó que hay "muchísimo trabajo remoto" que derivó en que "muchísima gente que iba a trabajar al Centro hoy no va". Este "problema", que han identificado en el Microcentro porteño, "posiblemente haya venido para quedarse" y llamó a "anticiparse" a este proceso.

Por otro lado, destacó que en esta etapa de pandemia ocurrió "la toma literalmente del espacio público por parte de la gente", que calificó de "espectacular". En ese sentido, contó que en Buenos Aires se dieron permisos a bares y restaurantes para trabajar afuera, así como de cortar calles para la circulación peatonal. Esto supone, dijo, una "adecuación urbana muy grande para dar estos espacios".

"En esto del Observatorio nos tienen que ayudar a ver cómo será la adaptación de las ciudades pos pandemia, porque no va a ser lo mismo", enfatizó Rodríguez Larreta.

El jefe porteño resaltó que Buenos Aires y Montevideo son ciudades "muy parecidas en su idiosincrasia y clima". "Por lo cual, no tengo ninguna duda que ideas que se consideren buenas para Montevideo podemos aplicarlas perfectamente en Buenos Aires. Y lo mismo al revés", dijo.

Rodríguez Larreta invitó a Cosse a visitar Buenos Aires. "Cuando termine esta pandemia tendremos oportunidad de visitarnos mutuamente", destacó. Cosse respondió que era "un honor" compartir esta conferencia y que tienen "mucho para conversar", además de "enormes desafíos, similitudes culturales y posibilidades de complementación interesantes".

La intendenta de Montevideo destacó que "si hay algo que trae la pandemia sobre la mesa de manera ineludible es la importancia de la ciencia y la ciencia de datos".

"Hay aspectos que llegaron con la pandemia y creo que se van a quedar, que no están mal. Desde el tapabocas hasta la percepción de las personas que no se quieren subir a un bus lleno. Eso no está mal, está bien, haya o no pandemia", subrayó la jefa capitalina.

Recordó que presentó al presidente Luis Lacalle Pou el proyecto de infraestructura metropolitana que consideró como "vasto, abarcativo".

Llamó también a "evolucionar" de espacios que son solo para trabajar, el comercio o el hogar a sitios que "tengan todo eso junto para que no nos queden pedazos de la ciudad vacíos. Por ahí vamos a intentar caminar en lo que es la urbanidad", dijo.

"Nos une la historia y nos une ahora el futuro y los desafíos. Tenemos mucho para conversar", destacó Cosse.

Además de los jefes de gobierno de ambas márgenes del Río de la Plata, en el evento hablaron Mariano Arana, exintendente de Montevideo (1994 - 2005), y Laura Raffo, la candidata de la coalición para gobernar la capital en las últimas elecciones departamentales.

Raffo destacó la creación del Observatorio al entender que "cada día más" hay que concentrarse en "generar información para la toma de decisiones" y recordó que desde el Partido Nacional se lanzará un centro de estudios metropolitano par analizar estos asuntos.

"La calidad de vida de la población en Montevideo presenta grandes asimetrías dependiendo del lugar donde se viva", afirmó, y resaltó que hay "problemas de contaminación y recolección de residuos".

Arana, por su parte, manifestó que hay que "hacer un esfuerzo brutal para que la ciudad sea lo más justa posible", para "tratar de darle lo mejor posible a toda la población".

El objetivo de esta plataforma del CED es "pensar políticas públicas para el área metropolitana de Montevideo". Además, se utilizará como una "usina de propuestas en temas como gobernanza metropolitana, descentralización, movilidad, medio ambiente y fragmentación social", destacó el think tank a través de un comunicado.