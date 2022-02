Tensión en el Parlamento por TLC con China; Bustillo defendió su gestión y Caggiani lo acusó de “ministro sin cartera”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era una sesión regular, de esas que el Parlamento suele tener varias veces al mes: el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se tomaba su tiempo para responder una por una las 95 preguntas que le había formulado el diputado del MPP, Daniel Caggiani, sobre las negociaciones con China de cara a un posible Tratado de Libre Comercio (TLC), y sobre la dirección general de la política exterior que lleva adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Bustillo expuso sin pausa y a un ritmo sostenido -pese a dos apagones que obligaron a breves cuartos intermedios-, y los legisladores de la comisión permanente lo escuchaban con más o menos atención, aunque por momentos se daba una escena también muy habitual: muchos de ellos recurrían al celular para eludir el tedio, abrían sus agendas o garabateaban en sus cuadernos.



Pero lo que de pronto cambió el tono de la sesión, y generó un cruce de declaraciones entre oficialismo y oposición que terminaron con un pedido de disculpas por parte de Caggiani hacia el canciller, fue precisamente la réplica de este legislador, que se mostró molesto con las explicaciones del ministro con una intensidad que contrastó con la que había sido su primera intervención.

Bustillo había dicho -muy resumidamente- que hay razones para continuar mostrándose optimista respecto a las negociaciones con el gigante asiático, con cuyos representantes -sostuvo- mantuvo hasta este jueves comunicación vía mail. Y también dijo que ya recibió la promesa de que en el “futuro” el gobierno Chino enviará un texto relativo al estudio de factibilidad para avanzar sobre el acuerdo, cosa que se esperaba para fines de 2021 pero no ocurrió.



Respecto a las consecuencias de este proceso en el Mercosur, Bustillo en tanto había reiterado que Uruguay sigue las líneas de política exterior reflejadas en el documento “Compromiso por el país” -firmado por todos los partidos de la coalición en 2019- y que el objetivo sigue siendo “modernizar y sincerar” el bloque regional para ir hacia una flexibilización. Y añadió que hoy el Mercosur funciona tan mal que, por ejemplo, a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, “lamentablemente demuestra una vez más su incapacidad de acuerdo”, ya que no se emitió un comunicado sobre esta guerra como colectivo.



Cuando Caggiani fue a contestarle, el humor era otro: le reclamó al canciller por el “tono” empleado y que no aceptara la acusación del Frente Amplio de que la política exterior del gobierno carece de “robustez”.



“La realidad es que pasaron dos años desde que asumió este gobierno y no se ha logrado firmar un acuerdo ni con Islas Fiyi. Y se pasaron 15 años, cuando nosotros éramos gobierno, diciendo cómo tenía que desarrollarse la política exterior”, protestó el diputado, por momentos a los gritos. “Acá exijo respeto, porque corresponde”, siguió Caggiani, que insistió con su idea de que Bustillo “bajó el nivel del debate”, y que las noticias sobre las negociaciones con China se reducían a la realidad de que al gobierno “apenas le contestan los mails”.

“En términos de lenguaje juvenil, ¡te clavan el visto en WhatsApp! ¡O en Wechat!”, dijo Caggiani y no paró: “Es una vergüenza que usted venga a decir eso al Parlamento Nacional”. Y concluyó diciendo que Bustillo es “un ministro sin cartera” y un poco más: “Un ministro que no manda”.



La dureza de Caggiani -que después reconoció y lo atribuyó al “fragor de la discusión”- con alguien con quien mantiene una relación de afecto y respeto -como también dijo Bustillo al terminar la sesión y aceptar las disculpas con buen humor- mereció la respuesta de algunos legisladores de la oposición, ya en un registro similar.



Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, sostuvo que Caggiani repite un “modus operandi” de la oposición: citar ministros al Parlamento para recibir “argumentos sólidos”. Y que lo que hacía al criticar la demora del TLC con China fue lo mismo que hizo el año pasado la oposición al reclamar la compra de vacunas.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo que Caggiani demostró “sus grandes dotes de dirigente estudiantil”, porque lo que hizo el diputado frentamplista fue lo que hacía en asambleas de estudiantes años atrás, “cuando había una propuesta contundente y clara contra sus intereses y entonces el titular (de prensa) era el desorden que se dio en la asamblea”.



Alfonso Lereté fue otro que no quiso dejar pasar la oportunidad de responder. Dijo que Caggiani debía estar “agradecido con el canciller” por la carrera que hizo en la cartera como embajador en los gobiernos del Frente Amplio, pero entonces se dio un cruce peculiar con otro legislador de la coalición de izquierda: el senador Alejandro Sánchez, que presidía la sesión y que en ese momento no estaba prestando atención.



“Me estoy dirigiendo a usted y usted está con el celular”, le recriminó Lereté, y Sánchez respondió enseguida: “¿Usted dirige el debate? Tiene todo el derecho de intervenir pero no tiene el derecho de decirme a mí lo que tengo que hacer”.

Lereté siguió con su exposición pero volvió a encontrar a Sánchez con su celular. Se lo volvió a hacer notar y este suspendió la sesión por unos minutos, enojado. Entonces Bustillo se dio vuelta para dirigirse a Lereté y, muy divertido, guiñándole un ojo, le dijo “¡gracias!”.



Las principales frases del debate



Francisco Bustillo

Ministro de relaciones exteriores

“Es importante no confundir las expectativas con la ansiedad que nos puede ganar a todos. Llevamos 20 años de frustraciones. Creo que no ha pasado mucho tiempo desde que se hizo el anuncio del TLC con China”.



Daniel Caggiani

Diputado del Frente Amplio

“Me voy convencido de algo: no hay una política exterior en este país. Me voy convencido de eso. Estamos jugando a la mosqueta. Hoy decimos que hacemos un acuerdo comercial con uno y mañana con otro”.



Alfonso Lereté

Diputado del Partido Nacional

“Caggiani tendría que estar agradecido con el canciller, quien dedicó 15 años de su mejor momento profesional al ministerio durante los gobiernos de su partido, y eso realmente no fue ponderado y yo lo tengo que decir”.