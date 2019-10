Talvi dijo que Sanguinetti "se equivoca" en apoyar la reforma "Vivir sin Miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial colorado, Ernesto Talvi, dijo este jueves que el expresidente y actual candidato a senador Julio María Sanguinetti "se equivoca" en apoyar el plebiscito "Vivir sin Miedo", que impulsa el senador nacionalista Jorge Larrañaga.

En diálogo con Informativo Sarandí, Talvi destacó principalmente que se opone al plebiscito porque se está "pretendiendo reformar la Constitución para cosas que excepto el allanamiento nocturno no es necesario hacerlo"



Sobre la eventual reforma constitucional que implica el plebiscito, destacó: "Si cristalizamos en la Constitución estas cosas y después no nos salen bien, después ¿cómo hacemos para cambiarlas? Es un problemón porque hay que hacer otro plebiscito, dos tercios de la Asamblea General... En fin", señaló.



El candidato presidencial colorado agregó que otro "motivo fundamental" para no apoyar esta iniciativa es porque "la mayor parte de las cosas que esta reforma plantea no van a resolver el problema de la inseguridad, y se le va a dar a la ciudadanía una falsa sensación de que esto va a resolver el problema".



Luego redobló la apuesta y "aseguró" que si el plebiscito se aprueba y se aplica "vamos a estar en la misma situación", afirmó.



Talvi también marcó sus diferencias sobre cada una de las propuestas que plantea el plebiscito.

Respecto a permitir los allanamientos nocturnos de los domicilios con autorización del juez, dijo que estos "hoy se permiten, no se pueden hacer en hogares. pero si un hogar distribuye pasta base, pasa a ser un comercio, y por ende se puede allanar".



Sobre la propuesta de cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves, el candidato presidencial manifestó que "hoy la pena máxima no es excarcelable".



Frente a la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable para ciertos delitos, Talvi destacó: "Hoy existe la cadena perpetua de facto en Uruguay porque tenemos 30 años de pena máxima, más 15 que se pueden agregar por motivos de seguridad. Alguien que entraría a los 25 años, saldría a los 70 años", dijo.



Respecto a la última propuesta, que busca crear una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados, subrayó que "la policía ya tiene su Guardia Nacional militarizada, se llama la Guardia Republicana". En tanto, destacó que está de acuerdo con aumentar la cantidad de efectivos de esta fuerza, trasladando "personal de la Policía regular a la Guardia Republicana".

El candidato presidencial enfatizó que la seguridad "es una cadena de producción compleja, que involucra la efectividad de la Policía, Justicia Penal y de nuestro sistema carcelario". Sobre este último aspecto señaló que actualmente son "escuelas del crimen".



En la misma línea, consideró que "si algunos de estos eslabones - en referencia a la efectividad de la Policía, la Justicia Penal y el sistema carcelario - falla, y hoy están fallando los tres, no hay seguridad que valga, y la reforma Vivir sin Miedo no ataca ninguno de los dos eslabones. Pretende atacar el primero con soluciones que prácticamente ya están", manifestó.

Apoyo de Sanguinetti a la reforma "Vivir sin Miedo"

El miércoles Sanguinetti hizo público su apoyo a la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que se votará el domingo 27 de octubre, día de elecciones nacionales.



El expresidente señaló en un escrito: “Lo hago en la convicción de que es un mandato para el próximo gobierno de asumir un compromiso de dar una batalla frontal contra el delito en general y el narcotráfico”.



“Me motiva, además, la decisión de quienes hacen campaña en contra anunciando que todo ha de quedar como hoy, cuando asistimos a un rotundo fracaso del gobierno en materia de seguridad, con 30.000 rapiñas en el año y más de 400 homicidios”, afirmó.

Vázquez vs. Larrañaga

En la mañana de este jueves, el presidente Tabaré Vázquez dijo que no comparte ninguna de sus medidas y que es "curioso" que el plebiscito pueda ser aprobado cuando "ningún candidato la apoya". De todos modos remarcó que si logra la mayoría necesaria "hay que respetarla porque es la voluntad popular".



Minutos después, Larrañaga contestó a través de su cuenta de Twitter que el presidente está "haciendo campaña" y agregó: "Se van por muchos fracasos, pero también se van por el poco respeto que tienen por el espíritu republicano".