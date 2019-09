Talvi carga contra medios: de realizarse el debate estarán "flechando la cancha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes 1° de octubre cuando se enciendan las cámaras en los estudios de Canal 4, serán decenas de miles las personas que seguirán por televisión el debate presidencial entre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Uno de esos espectadores será el presidenciable colorado Ernesto Talvi, quien, si bien todas las encuestas lo colocan en tercer lugar tras el oficialista y el blanco, no podrá decir presente en el encuentro en la previa de las elecciones del 27 de octubre.



El economista organizó una conferencia de prensa ayer en la sede de Ciudadanos en Pocitos, en la que se despachó no solo contra Martínez y Lacalle Pou por no hacerle lugar en el debate presidencial, sino que incluso apuntó contra los medios de televisión porque -según entiende- “se están haciendo socios de una proscripción de hecho” en la medida que “se están haciendo socios voluntaria o involuntariamente de una proscripción a todo el resto de los candidatos”.

Acompañado por el otro integrante de la fórmula Robert Silva y por el diputado Ope Pasquet, el economista leyó un comunicado que momentos antes había sido entregado a los periodistas. En el mismo, el colorado señalaba que el debate presidencial “se ha transformado en un acontecimiento nacional de gran escala, gracias a la operación de televisión montada a su servicio”. Concretamente, el debate estará organizado por los canales privados 4, 10 y 12, el semanario Búsqueda, los Medios Públicos, Televisión Nacional, Radio Uruguay, TV Ciudad, y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).



Para Talvi, “de consumarse esta operación, se habrá generado una ventaja injustificable a solo dos de los candidatos a quienes se les permita prohibir la presencia de otros contendientes en la misma transmisión. Lacalle y Martínez en los hechos se niegan a que el debate esté abierto a los demás candidatos”. El colorado llamó a los “canales” de televisión a no “hacerse socios” de “esta prohibición porque sería alterar el juego limpio”. Consideró además que en caso de que eso sí sucediera, “estarían votando. Los canales cumplen una función pública y por lo tanto tienen la responsabilidad de asegurar el fair play en nuestra democracia”.



Proscripción.

Talvi acusó a los medios que en caso de que “acepten y que sigan con esto”, “estarán flechando la cancha y básicamente decidiendo” en la elección de octubre. El colorado también remarcó que lo que ocurre es una “proscripción” de otros candidatos que “legítimamente tenemos derecho a ocupar ese espacio gigantesco, el de los medios, que van a ver cientos de miles de personas”, enfatizó el economista.



Por otro lado, el presidenciable apuntó que los medios “tienen deberes cívicos” dado que son “un servicio público” al utilizar las “ondas públicas que son del Estado”. Él entiende que de suceder el debate, no sería un “juego limpio” y que no es la forma de “conducir un proceso democrático”. Conforme los periodistas lo consultaban sobre su acusación a los medios, de “flechar la cancha”, el tono de su discurso se calentaba cada vez más. En una de sus respuestas, el colorado llegó a indicar incluso que se trataba de una “megaoperación mediática” de la que solo se “beneficiarían” dos candidatos. A su salida, Talvi fue a saludar a cada uno de los periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes en la conferencia.

Contra los “futuros socios”.

Talvi subrayó además su interés en debatir con sus “futuros socios” porque entiende que “hay dos partidos compitiendo por el liderazgo en la oposición”. Por un lado, “el Partido Nacional, el doctor Lacalle, un proyecto herrerista, o el Partido Colorado y nosotros, un proyecto batllista”.



En tanto, dijo que se van “a poner de acuerdo después, vamos a gobernar juntos, eso no quita de que es muy valioso para la ciudadanía que ese debate exista”. En agosto cuando se conoció que el debate sería entre Martínez y Lacalle Pou, el colorado escribió en Twitter que “Martínez y Lacalle se prefieren entre sí para debatir. Uno comparece como campeón del gobierno y el otro como autodesignado jefe de la oposición”. El debate será presentado por Andrés Danza (periodista de Búsqueda) y Daniel Castro (Canal 4). Sus moderadores serán Gabriela Lavarello (TNU-Medios Públicos), Nicolás Lussich (Canal 10), Aldo Silva (Teledoce) y Pilar Teijeiro (APU). A principios de setiembre el Senado sancionó con los votos del Frente Amplio la ley de debate obligatorio para quienes pasen a la segunda vuelta en el proceso electoral, esto es, quienes participen del balotaje.