Tabaré Viera: "Si se constata algo, Cardoso será juzgado por el partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Dudó en dejar el Senado para asumir como ministro de Turismo, cuando cesó en funciones su antecesor Germán Cardoso. Tabaré Viera evita hacer comentarios sobre la anterior gestión, investigada en el Parlamento y denunciada ante la Justicia por compras millonarias de publicidad.

“Mirar para adelante” es una frase que repite para enfocarse en la impronta que le está dando a la cartera, donde según dijo hará los “llamados a licitación” cuando sea posible y las compras directas estarán sujetas a los controles correspondientes. En entrevista con El País, en tanto, el ministro cuestionó al Frente Amplio por “acosar” al gobierno de la coalición por medio de “un ataque sostenido”.

-Llegó al Ministerio de Turismo en un momento de dificultad, tras la salida de Germán Cardoso, y su asunción fue anunciada por Julio María Sanguinetti desde su casa, lo que implicó algunas críticas. ¿Quién le pidió ser ministro? ¿Luis Lacalle Pou o el expresidente colorado?



-Quien nombra a los ministros es el presidente, por lo tanto, yo fui designado por él. Obviamente, la propuesta la hizo el Partido Colorado. O sea que yo fui propuesto por los colorados pero aceptado y designado por el presidente de la República, como lo fueron todos los ministros.



-¿Dudó en dejar el Senado?



-Mucho. Fue primero una decisión de vida y luego una decisión política. Había muy buenas razones para no aceptar, al igual que las había para aceptar.

-¿Podía decir que no?



-Sí, tenía posibilidades. Había opiniones a favor y en contra. Pero hoy a una decisión tomada y estoy muy contento. Es un nuevo desafío en un sector (el turístico) que es el que más ha sufrido la crisis provocada por la pandemia. Este es un momento muy importante, porque estamos cerca de la nueva temporada y de la apertura de fronteras.



-¿Qué expectativa hay para el sector con la apertura de fronteras del 1° de noviembre?



-Hay muchas consultas a los operadores privados, la gente está con muchas ganas de viajar después del encierro. Uruguay tiene sus fortalezas, pero también algunas debilidades. Dentro de las fortalezas está la diversidad de oferta y la seguridad sanitaria. La debilidad pasa fundamentalmente por la diferencia cambiaria con Argentina. Por eso se decidió dar algunos incentivos para el sector y beneficios a los turistas.

-Ni bien se instaló en la cartera, tomó resoluciones que tienen que ver con la gestión de Cardoso. Por ejemplo, el cese de uno de los adscriptos (César Iroldi) al frente de la coordinación de marketing. ¿A qué se debió esto?



-Acá no se ha cesado a nadie. Lo que se cesó fue la conformación de una coordinación técnica que se había creado en la gestión pasada, la que era fruto de una situación particular de la vida del ministerio. Cada ministro cuando entra pone su impronta y conforma su equipo de gobierno. Nosotros al ingresar decidimos que se iba a funcionar de acuerdo al organigrama, a los procesos administrativos y a lo que determinan las normas. En ese sentido nos pareció que ya la coordinación técnica no tenía razón de ser y el señor Iroldi, que es un gran técnico, volvió a su cargo de origen como asesor del subsecretario.

-¿Usted no hubiera creado esa coordinación técnica?



-No, no, yo no entro a juzgar, porque son momentos diferentes, con situaciones particulares que prefiero no juzgar. Digo que en estas circunstancias no es necesario porque hay un nuevo director de Turismo que es de mi absoluta confianza.

-¿Por qué Cardoso creó una estructura paralela y no cesó al entonces director que no era de su confianza?



-Eso hay que preguntárselo al exministro. Las circunstancias son otras, el ministro es otro.



-¿Cuál es la opinión que tiene del accionar de Cardoso al frente del ministerio?



-Prefiero no juzgar. Me encontré con una cantidad de programas y de proyectos. Una planificación estratégica que está escrita, enunciada, que la volvimos a evaluar y que realmente juzgamos que es correcta. También está diseñado un plan estratégico hasta el año 2030 que viene incluso del gobierno pasado.

-Una de las cosas que más se han cuestionado fue la cantidad de gastos en publicidad. ¿Cómo manejará este rubro?



-El gasto en publicidad es esencial en el Ministerio de Turismo. Siempre lo tuvo y está aprobado en el Presupuesto. No creo que sea criticable porque el rol del ministerio es promover, gestionar y hacer un trabajo de marketing de lo que es Uruguay y de lo que es su oferta. En ese sentido, nos marca lo que es el Presupuesto. Tenemos la obligación de gastar y de gastar lo mejor posible.

-El exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero dijo que se usaba la compra directa como regla y no como excepción



-Lo que ocurrió antes lo está investigando la comisión investigadora parlamentaria y la Justicia. El ministerio ha designado a dos funcionarios de toda la vida, un contador y un escribano, para enviar toda la información que se requiera. No va a ser el ministro el que responda. De acá para adelante, lo que marca la Constitución, la ley y las normas vigentes. Cuando sea posible la licitación, se hará licitación. En este momento se está terminando un pliego de condiciones y se está llamando a licitación para la compra de publicidad en la vía pública, porque en eso es posible comparar ofertas. La propia empresa me informa que para la publicidad digital no hay más remedio que comprar directo; no por razones de urgencia, sino por razones de único proveedor. A Facebook la representa una empresa en toda América Latina y hay que comprar por vía directa. Pero todo estará sujeto a los informes y certificaciones del Ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas.

-El FA hizo una denuncia penal y el tema está en la investigadora. ¿Esto va a tener algún costo político para los colorados?



-No. No estamos contentos de que pasen estas cosas, y es bueno que se esclarezca. Ya ha quedado demostrado, en el Uruguay y en el mundo, que nadie está libre de que haya funcionarios que cometan errores, que cometan irregularidades o delitos. La diferencia está en lo que se hace cuando se comprueba algún hecho. Acá primero no hay ningún hecho comprobado, se está en un proceso, así que esperemos a que transcurra en la investigadora y en la Justicia. De acuerdo al resultado, el Partido Colorado va a tomar sus decisiones. Tenemos 180 años de historia. Somos mucho más que un hecho o un eventual integrante que puede cometer errores. En este caso no prejuzgamos.

Tabaré Viera, ministro de Turismo, en entrevista con El País. Foto: Marcelo Bonjour

-Decía que no quiere prejuzgar a Cardoso.



-No debo. Nadie debería.



-¿Él hoy tiene el respaldo político del Partido Colorado?



-Hasta que no se demuestre su culpabilidad él es inocente. No solo inocente, vamos a ver de todo lo que se lo acusa cuánto se comprueba. Después, obviamente si se le comprueban determinadas cosas, incluso delitos, será juzgado por el partido. De hecho, el tema está en la comisión de ética del partido.

-Hay un cuestionamiento por el manejo de dineros públicos...



-Démosle la oportunidad de que se defienda.



-Pedro Bordaberry señaló (en una columna dirigida a Lacalle Pou), que era una debilidad del Partido Colorado haber tenido que cambiar tres ministros...



-A Bordaberry lo respeto muchísimo como hombre trabajador, pero es un enfoque personal con el que no estoy de acuerdo. Son muy diferentes los casos.

-¿Cree que el Partido Colorado ha sido el sostén de Lacalle Pou?



-Somos sostén de un gobierno, no solamente de Lacalle. Hasta el último día estaremos sosteniendo un proyecto político que, además, creo que viene bien. Se han sentado bases muy firmes para los cambios, una de ellas fue la ley de urgente consideración. Hoy estamos viviendo un verdadero acoso por parte de los sectores opositores. La ciudadanía va a poder opinar si sigue apoyando los cambios.



-¿Acoso por qué?



-Porque son muchos los hechos que se van sucediendo de parte de la oposición y de los sindicatos, que son bastante ligados al FA. Esto es así en lo que tiene que ver con el referéndum, como con la sucesión de interpelaciones y hasta en cómo se encaró la instancia de la Rendición de Cuentas. Tenemos una oposición que para nada ha sido constructiva, sino que ha tenido una actitud de ataque sostenido al gobierno.

-¿El FA ha hecho un ataque sostenido al gobierno?



-Sí, lo está haciendo, y lo ha hecho durante la propia pandemia. Siento que hay una campaña sostenida, quizás sea por el referéndum.

La cartera contratará a dos agencias de publicidad -De la gestión de Germán Cardoso se dice que no se tenían en cuenta los informes de la agencia de publicidad a la hora de contratar espacios en medios. ¿Usted seguirá la orientación de la agencia?



-Por supuesto. Está contratada para eso. Será la agencia la que técnicamente defina la campaña y cuál es el plan de medios. La contratación se hará de acuerdo a lo que recomiende la empresa y lo que avale el departamento técnico del ministerio.



-¿Usted va a contratar en función de lo que diga la agencia de publicidad?



-Absolutamente y la empresa además tiene contrato hasta marzo del año que viene, por lo tanto, ya se está trabajando en los pliegos para un llamado donde incluso vamos a dividir el trabajo. Vamos a contratar una empresa que trabaje en el arte de la campaña y una diferente para que haga el plan de medios.



-¿Se contratarán dos agencias?



-Sí, para que no sea una sola la que se encargue de todo.

“El clima entre colorados es excelente” -¿Cómo ve la posibilidad de que el senador Pedro Bordaberry vuelva a presentarse como candidato presidencial?



-Es una posibilidad. Supongo que puede pasar. Quisiera que todos, no solo Bordaberry, los que quieran volver o entrar y hacer política, se encuentren con las puertas abiertas en el Partido Colorado.



-¿Superó el Partido Colorado la renuncia a la política de Ernesto Talvi?



-Fue una lástima, pero repito: el Partido Colorado es mucho más que una persona, que un candidato. El Partido Colorado tiene bases históricas muy importantes. Puede hasta estar votando mal, pero es igual un gran partido.



-Hay quienes dicen que el Partido Colorado puede desaparecer porque no tiene una figura convocante.



-El Uruguay sufre de “candidatitis”, como que si no tenemos candidato no existimos. Como decía Jorge Batlle, nosotros debemos actuar en política no en función de los resultados, sino en función de nuestras convicciones y propuestas. El partido está trabajando con la secretaria general del doctor (Julio María) Sanguinetti pero con un clima interno excelente entre los sectores.



-Son públicas las divisiones por lo que sucedió con el diputado Germán Cardoso y el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero...



-Son temas personales, fruto de un desgaste de trabajo. Pero no hay un tema sectorial. Tenemos una alianza con la Lista 15 y nos sentimos representados en el Senado. El clima interno que hoy tiene el Partido Colorado es excelente. Hay un gran flujo de nuevos dirigentes, hay renovación en el partido. Debemos trabajar en nuestras propuestas y en nuestro programa, los candidatos vendrán cuando se aproximen las elecciones.



-¿Se ve como un posible candidato a la presidencia por el Partido Colorado?



-No lo he pensado, no está en mi pensamiento eso en este momento.