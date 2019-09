Sotelo a Martínez: tiene un "ejército de bots" y "cachorros" para difamar "personas de bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gerardo Sotelo, dirigente del Partido Independiente, acusó al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, de tener "su ejército de bots y a sus cachorros" para difamar "a personas de bien".

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Sotelo escribió: "Daniel Martínez firmó el pacto contra las fake news pero se olvidó de avisar a su ejército de bots y a sus cachorros que no difamen a personas de bien que actúan en el marco de la ley. Saben que perdieron y buscan hacer daño. Aún sin votarlo muchos esperábamos más de él. Se va mal".

@Dmartinez_uy firmó el pacto contra las fake news pero se olvidó de avisar a su ejército de bots y a sus cachorros que no difamen a personas de bien que actúan en el marco de la ley. Saben que perdieron y buscan hacer daño. Aún sin votarlo muchos esperábamos más de él. Se va mal. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) September 17, 2019

"Están desesperados porque saben que tiene las elecciones perdidas. No encuentran nada y difaman. No deja de ser doloroso verlos caer tan bajo pero cada uno es dueño de vivir en la cloaca que prefiera. Somos la garantía del cambio. Se van", publicó también en su Twitter.

Están desesperados porque saben que tiene las elecciones perdidas. No encuentran nada y difaman. No deja de ser doloroso verlos caer tan bajo pero cada uno es dueño de vivir en la cloaca que prefiera. Somos #LaGarantiadelCambio. Se van. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) September 17, 2019

La acusación se originó luego de que el programa "No Toquen Nada" (Del Sol) informó en su edición del lunes que el senador y candidato a la Presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, pidió el pase a comisión desde el Ministerio de Ganadería del periodista Jaime Clara, pero que este no cumple un horario y usufructúa dicho tiempo en sus funciones para otras empresas privadas.

Como funcionario grado 15 del escalafón B del Ministerio de Ganadería, debería cumplir un horario de entre seis y ocho horas, planteó No Toquen Nada. Clara trabaja actualmente en Sarandí, Canal 12, Nuevo Siglo y Noticias Uruguay, lo que hace incompatible que pueda cumplir esas horas de trabajo con Mieres.

Tras el informe de "No Toquen Nada", Sotelo comentó que los periodistas de dicho programa "no dicen qué norma se violó". "Si no se viola una norma y hay cientos de casos iguales, ¿cuál es el tema? ¿Los pases en comisión? ¿Sería mejor contratar asesores, con honorarios profesionales, en lugar de empleados públicos? Basta de campaña sucia", sostuvo.

"No Toquen Nada" respondió dicho mensaje y dijo que "Sotelo tiene derecho a hacer las críticas que quiera". "Nosotros estamos haciendo el trabajo de siempre. Comprendemos que él está haciendo un trabajo nuevo: el de político en campaña. Y entendemos que mire con sospecha a los periodistas, porque varios terminan en partidos políticos", valoró el programa de radio Del Sol.

Sotelo tiene derecho a hacer las críticas que quiera. Nosotros estamos haciendo el trabajo de siempre. Comprendemos que él está haciendo un trabajo nuevo: el de político en campaña. Y entendemos que mire con sospecha a los periodistas, porque varios terminan en partidos políticos https://t.co/uz48WOvUpa — 🤚🏻 NoToquenNada (@NoToquenNada) September 17, 2019

Sotelo ahondó en el tema este martes y apuntó, a raíz de este informe, que el candidato por el oficialismo tiene "su ejército de bots" y "sus cachorros" para difamar "a personas de bien que actúan en el marco de la ley".

"No dije que fuera un periodista de 'No Toquen Nada'. Dije que ellos conocen esa situación, que es escandalosa, y la callan porque no tienen un interés genuino en mejorar el asunto sino tan sólo de escrachar con nombre y apellido. Y otros casos iguales o peores. ¿A qué no?", agregó.

No dije que fuera un periodista de @NoToquenNada. Dije que ellos conocen esa situación, que es escandalosa, y la callan porque no tienen un interés genuino en mejorar el asunto sino tan sólo de escrachar con nombre y apellido. Y otros casos iguales o peores. ¿A qué no? — Gerardo Sotelo (@Cybertario) September 17, 2019

Lo que dice Mieres

Mieres habló en la misma emisora y dijo que "todo está dentro de la normativa vigente". "Nunca lo oculté, es público. Está publicado en la web del Parlamento", señaló y recalcó que "está transparentado, no es secreto".

"Yo decidí proponer el pase en comisión de Jaime Clara, con el que llevo una relación de muchos años, porque necesitaba un asesor en comunicación y eso es lo que él ha hecho durante todo este tiempo (...) "La tarea que le hemos pedido no requiere horarios impuestos", señaló.

"Jaime cumple que es una tarea que es útil. Todas las mañanas apenas me despierto tengo un resumen de noticias del día, muy útil, y además mantenemos reuniones periódicas de debates y consultas telefónicas. También ha actuado como maestro de ceremonias de numerosos eventos del Partido Independiente. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con mi tarea parlamentaria, efectivamente tomé como pase en comisión un recurso que me es útil para la tarea parlamentaria", agregó.

Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente. Foto: Fernando Ponzetto

Consultado sobre que el periodista no cumpla un horario, contestó: "Hay un tema es que los asesoramientos al legislador no requieren de horario. Las secretarías requieren un horario fijo porque no se pueden hacer no estando en el despacho y en el horario determinado. Son roles más administrativos aunque también tiene un componente político, pero es administrativo. Los roles de asesoramiento no requieren de horario por su propia naturaleza. Esa es la mirada mía, lo demás es un tema ajeno a mí (...) Jaime cumple para mí una tarea que es valiosa y necesaria. Entonces está justificado plenamente".

Mieres reconoció que acude a Clara "en todas las discusiones de punto de vista estratégico que el partido ha tenido que tomar". "Por ejemplo si lanzar o no tal iniciativa, de qué manera presentarla. Ese es el rol de un asesor en comunicación. Chequear, consultar, hacerle preguntas y recibir sugerencias", sostuvo.

"Nunca le pedí que me gestione notas ni que haga llamadas para pedir esto o aquello. Nunca le pedí esa tarea porque no está dentro de sus posibilidades", aclaró.

Lo que dice Clara

El País se comunicó con Jaime Clara y este recalcó que esto no tiene que ver con una "cuestión partidaria" y que anteriormente trabajó con figuras de otros partidos como Álvaro Ramos cuando fue canciller y Milton Fornaro cuando fue asesor en comunicación del Ministerio de Educación y Cultura durante la administración de Ricardo Ehrlich.

Consultado sobre sus tareas específicas en esta función, dijo: "Todo lo que me pida Mieres".

Clara narró que en el despacho de Mieres "no hay lugar", pero aclaró: "Tenemos comunicación permanente, hay reuniones fuera del Parlamento. Yo estoy a disposición de Mieres cada vez que él me reclama. Tenemos un acuerdo de todo lo que él me pida, yo lo hago. Así nos manejamos. Mi función es técnica y no política. A mí Mieres no me pide el voto ni me pide militar. Como tampoco lo hice con el Frente Amplio o el Partido Nacional".

Jaime Clara. Foto: Francisco Flores.

Sobre cómo afecta esto su relación laboral, Clara subrayó: "Si tengo que hacer preguntas a gente del Partido Independiente, no tengo ningún problema en preguntar lo que corresponda. Tampoco le hago mandados a Mieres cuando estoy con otros entrevistados".

"En su momento, para determinadas estrategias políticas para algunos de esos plebiscitos que ha habido en la historia de este país, yo los asesoraba y terminaba votando otra cosa. Yo hago ejercicio liberal de esta profesión", narró.

Asimismo agregó que durante este 2019 cumplió funciones en otros partidos. Condujo un acto de Ernesto Talvi como moderador sobre propuestas de campaña del Partido Colorado. En febrero de este año también, fue convocado por Jorge Gandini para presentar el libro de Wilson Ferreira.

Clara explicó también que ingresó al Ministerio de Ganadería "por concurso allá por 1994 o 1995".