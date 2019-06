Son famosos, dieron el paso y llegan a la política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El basquetbolista Luis “Bicho” Silveira camina manso, con el mate y el termo bajo el brazo. “¡Que sea la última vez que llegás tarde!”, le grita el humorista Diego Delgrossi y todos se ríen. “¡Esta impuntualidad es solo frenteamplista!”, bromea la cantante Ana Prada. En la sala también están el exfutbolista aurinegro Robert “Bola” Lima, el conductor radial Abel Duarte y la experiodista Mónica Bottero.

Los seis son personalidades muy conocidas, cada uno en su área, pero tienen algo más en común: integran listas como candidatos a convencionales en estas elecciones internas. Con mayor o menor compromiso, han decidido apoyar a un partido político en forma pública. Y no les importa demasiado que eso pueda afectar su imagen entre sus seguidores.

“Estoy tercero en una lista de Sanguinetti… No hay más gente, ¡no hay más colorados!”, dice Delgrossi y todos vuelven a largar la carcajada. “Yo te juro que te voto”, le responde Prada, cómplice, aunque ella es frenteamplista. Los seis se sientan alrededor de una mesa y se preparan para charlar con El País.

Diego Delgrossi, Ana Prada, Mónica Bottero, Abel Duarte, Robert “Bola” Lima y Luis “Bicho” Silveira. Foto: Leonardo Mainé

-Ustedes tienen una larga trayectoria. ¿Por qué se involucraron en política?



Duarte: Yo estoy hace 15 años en política y tengo sangre batllista. Fui convencional y suplente de diputado. Ahora me largo en serio con mi propia lista a la diputación.



Lima: Yo no soy militante de años, pero siempre tuve un vínculo con la gente blanca de Cerro Largo. Cuando me retiré, entre 2007 y 2008, integré una lista con (Sergio) Botana. Ahora me invitaron otra vez. Mi idea es poder ayudar en el deporte.



Bottero: Sé lo que es vivir en dictadura. Tengo muy claro lo que costó salir y me estoy asustando con cosas que están pasando. No creo que todos los políticos sean iguales ni que todos sean corruptos. Quiero iniciar una cruzada para convencer a los jóvenes de que hay que integrarse. No podés decir que no te interesa cuando se trata de quiénes están administrando tu dinero y tu libertad.



Prada: Por ese descreimiento, ninguneo y maltrato al sistema político, dije que por primera vez me la iba a jugar más. Di el paso porque quiero apoyar la democracia. Da un poco de cosa, porque uno está protegidito en el canto.

Delgrossi: Es una exposición muy grande, más que uno tiene familia. Pero creo que vale la pena. Si este no fuera un sistema democrático sano, el presidente no hubiera podido destituir a seis generales, un ministro y un viceministro. Intentá hacer eso en Camboya o en Nicaragua. Yo celebro que Manini haya formado un partido. En otro país se acuartelaba con los milicos adentro. Como me dijo un amigo argentino: “Ustedes van a ser un país en serio cuando no destituyan a un presidente por un colchón y un short de baño. No jodan”.



Silveira: No puedo decir que soy político. Cuando salís de la burbuja del deporte, te das cuenta que hay otras realidades. Yo siempre fui frenteamplista y me llega el tema de repartir la riqueza. Pero creo más en repartir las oportunidades. Ahí puedo ayudar como deportista: trabajar con los chicos.



-¿No temen que la gente los encasille a nivel político, los juzgue y no los siga más?

Duarte: Manejo un programa exitoso, Musicalísimo, hace 35 años, y sabía que me la jugaba. Pero alguien tenía que largarse. En aquel momento no era fácil que un conductor de radio se definiera por un partido.



Lima: A mí siempre me gustaron los desafíos: jugué 15 años en Peñarol así que tuve palos en la rueda.



Silveira: Yo no me cuestiono si las decisiones que tomo afectan a los demás. El qué dirán nunca me importó, hice las cosas más locas del mundo en el deporte.



Bottero: Yo no consideré dedicarme a la política hasta hace menos de un año, cuando Pablo Mieres me lo propuso. Me di cuenta que en el periodismo cerré un ciclo, vienen jóvenes que son mejores y están lidiando con las nuevas tecnologías.

-No se puede estar en el periodismo y en la política. Pero en la música es distinto...



Prada: Las artes en general y el canto en particular están asociados al decir de los pueblos. Por algo en dictadura lo primero que se prohíbe son las cuestiones artísticas. Nunca oculté ni traté de ser políticamente correcta. En mi segundo disco me surgieron un montón de preguntas sobre mi sexualidad, me metí en un berenjenal. Y me metí sola. Entonces ya me la jugué y le metí el cuerpo a las cosas: tomé postura más hacia la izquierda. Igual yo nunca negué que voté al Frente toda la vida. La riqueza es estar sentados nosotros en esta mesa, que venimos de distintos…



Delgrossi: Esto en Argentina es imposible.

Prada: Hay que hacer autocrítica. Esa es la base de la convivencia: la diversidad y el cambio permanente. Cuando parás de crecer, te moriste.



Delgrossi: Entonces yo ya me morí (risas).



Duarte: Vos frentista (señala a Prada), yo colorado. Eso en otros países no se da, como dice Diego.



Prada: Podemos tener una discusión acalorada. Podemos apasionadamente gritarnos por defender nuestras ideas. Todos los que estamos sentados acá queremos un mundo mejor. Yo trabajo mucho en Argentina: allá es cruel, horrible, no se puede hablar. Hay un odio tan grande que da miedo.

Delgrossi: Es un riesgo para los que vendemos un producto o para los que pretendemos que otros sean hinchas de lo que hacemos. Obvio que me voy a encontrar gente que me diga: “yo a usted no lo miro más porque me enteré que es colorado”. Le diré: “Perfecto, lo lamento por usted. Si me veía es porque disfrutaba lo que hacía como artista”. Hay gente que no escucha a Zitarrosa porque era comunista. Jodete, te perdiste a la voz de Uruguay. Estúpidos hay en todos lados. Desgraciadamente uno se los cruza demasiado a menudo.

Larga lista De Gerardo Nieto a Diego Vázquez Melo Son muchos los famosos de diferentes áreas que integran las listas en estas elecciones internas. La 2121 de Asamblea Uruguay, por ejemplo, cierra con la periodista Daiana Abracinskas, el murguista Raúl Castro y el músico Jorge Nasser. El cantante de música tropical Gerardo Nieto cierra la lista del Espacio 609 y el músico Jorge Schellemberg está en la lista del PAR. En el Partido Nacional, el futbolista Ruben Paz, el actor Roberto Jones, la actriz Mariana Wainstein, el periodista Horacio Jaume y el meteorólogo Diego Vázquez Melo integran la 250.



En el Partido Colorado, el exfutbolista Fernando Álvez y el director de la comparsa C1080 Waldemar “Cachila” Silva están en la 200019 de Julio María Sanguinetti. El exfutbolista Marco “Palillo” Vanzini apoya la lista 919600 de Ernesto Talvi.

Sartori, el rey de la propaganda negra y Venezuela

-Van 15 años de gobierno del Frente, la oposición quiere un cambio pero aparece Sartori y complica todo. ¿Qué opinan?



Bottero: El fenómeno de Sartori nunca se había visto. Surge de toda esta gente que hace manuales, que vende candidatos como quien vende un jabón. Termina con cosas terribles, como el autoatentado, y está asesorado por un tipo al que le dicen el rey de la propaganda negra.



Prada: ¡La primera vez que Sartori vota, se va a votar a sí mismo! (risas).



Silveira: “Soy Sartori, votame, tengo plata”.

Bottero: Ahora, yo creo que llegamos a un momento en el que está bueno una alternancia en el poder. Hay que recalcular y dar de vuelta.



Duarte: Yo coincido con algo que dice Sanguinetti: va a ganar quien cree que Venezuela es una dictadura o quien cree que es una democracia. Nosotros creemos que es una tremenda dictadura. El Frente no.



-¿Los frenteamplistas de la mesa qué le responden?

Prada: Yo tengo familia en Venezuela, una prima científica, una especie de genia que vive en Mérida. La mitad de mi familia se exilió allá en dictadura. Venezuela es un país complejo: el país más rico de Latino-américa, codiciado por Estados Unidos. No creo que esté todo bien hecho. A (Nicolás) Maduro se le está yendo muchísimo la mano, pero no lo veo como una dictadura... Ahí capaz que discrepamos.



Duarte: Ana, yo te pregunto... ¿Por qué crees que cuatro millones de venezolanos están fuera del país?



Prada: Porque está horrible, no tienen para comer, hay un gran desabastecimiento. Eso no lo puedo negar.



Perfiles

Nombre: Diego Delgrossi.



Edad: 47 años.



Lista: 200019 de Julio María Sanguinetti.



Primera vez que votó: En 1989 al Partido Colorado.



Nombre: Ana Prada.



Edad: 48 años.



Lista: 42020 que apoya a Carolina Cosse (FA).



Primera vez que votó:



A Líber Seregni en 1989.



Nombre: Robert Lima.



Edad: 47 años.



Lista: 1891, “lista carbonera”, apoya a Antía (PN).



Primera vez que votó:



Al wilsonismo.



Nombre: Mónica Bottero.



Edad: 55 años.



Lista: 909 del Partido Independiente.



Primera vez que votó: A Crottogini (FA) en 1984.



Nombre: Luis Silveira.



Edad: 48 años.



Lista: 624, que apoya a Daniel Martínez (FA).



Primera vez que votó: A Líber Seregni (FA) en 1989.