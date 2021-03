Secretaria general de la UAM se retira: "No soy un florero", dijo a las autoridades que designó Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El directorio transitorio de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo -nombrado por la intendencia capitalina- no permitió que la actual secretaria general (designada por el Poder Ejecutivo) desempeñara sus funciones. “Voy a volver como secretaria general, no como florero”, les dijo Adriana Zumarán antes de retirarse a las actuales autoridades designadas por la intendenta Carolina Cosse.

El 26 de febrero, el Ejecutivo nombró a Zumarán como su representante en la secretaría general, pero los demás miembros no la tuvieron en cuenta para nada, según denunció en nota al presidente Luis Lacalle Pou. “No tengo acceso a la información, no formo parte de ningún proceso de decisión ni se me ha incluido desde el punto de vista formal administrativo hasta la fecha”, aseguró en la carta a la que accedió El País.

“Creo que continuar mi presencia en la UAM sin poder ejercer el cargo para el que fui designada, además de dar un doble mensaje y crear confusión, no le hace bien a la comunidad, a la institución UAM ni a mi persona, por lo que hoy me retiro hasta que pueda volver como secretaria general en funciones”, afirmó. El senador Jorge Gandini (Partido Nacional) dijo a El País, que Zumarán “iba todos los días a la UAM, pero no la integraron. No le dieron un mail institucional. No le dan el plan de negocios”, acotó.

Adriana Zumarán. Foto: Desayunos Informales

El miércoles, autoridades de la UAM concurrieron a Diputados citadas por el colorado Juan Carlos Moreno, pero Zumarán no estuvo presente. “Las autoridades transitorias le dijeron que no integra el Ejecutivo”, afirmó Gandini. Un reglamento aprobado por la dirección transitoria señala que no se integrará el directorio definitivo hasta el segundo semestre, cuando ya esté resuelto el plan de negocios. En función de esto, Gandini pidió que se cite para el próximo jueves a las autoridades de la UAM, pedirá una entrevista con la intendenta Carolina Cosse y reclamará la sustitución del actual secretario general por Zumarán.

“No se está cumpliendo con la ley. Hicimos una negociación política de buena fe para superar el diferendo sobre la base de que la UAM la preside la intendencia y el Poder Ejecutivo y por la vía de los hechos no se cumple”, opinó.



Por su parte, el diputado Moreno señaló a El País que el reglamento aprobado “se basa en una ilegalidad”, porque se debe cumplir con la ley acordada en el Parlamento.



“Hay tendencia de perpetuarse en el poder por parte del directorio transitorio”, concluyó el legislador.