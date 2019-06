Sartori: “Ninguna estrategia nos para”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Nada más democrático que el debate plural. Nada más autoritario que la confabulación del silencio”, tuiteó este domingo Pablo Viana, jefe de campaña de Juan Sartori. Se refería a una estrategia acordada en los comandos nacionalistas: ignorar a Sartori, para intentar evitar que crezca en las encuestas.

“Está acordado con todos. Por la gente del Guapo (Jorge Larrañaga), de Luis (Lacalle Pou), del Coqui (Enrique Antía) y también con Carlos (Iafigliola). Estamos todos alineados. Es lo mejor para el partido”, confió a El País un dirigente blanco que participó de las conversaciones. “Hay que neutralizarlo y que cada uno haga la campaña a su manera”.

Sobre ese tema también habló Sartori anoche en Nueva Helvecia. “A mí no me interesan tanto esos enfrentamientos, esas críticas y los políticos peleando todo el día. Esos, después de insultarnos y hacer bromas, ahora pasaron a ignorarnos”, afirmó el empresario. “Ninguna de las estrategias que tienen nos va a parar, ninguna nos va a detener en nuestro camino”, indicó Sartori, generando aplausos de los militantes presentes.

RELACIONADAS Los blancos cierran filas para ignorar a Juan Sartori By Alejandro Mendieta Los blancos cierran filas para ignorar a Juan Sartori Los blancos cierran filas para ignorar a Juan Sartori

Empleo

Un día antes en un acto en Maldonado, la senadora Verónica Alonso defendió la propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo. “Enseguida de esa propuesta salieron los contras como aquel personaje de Calabró en la tele. Así estaban todos los candidatos tradicionales. Todos esos que critican nunca fueron capaces de crear ni cuatro puestos de trabajo”, afirmó Alonso.

Y siguió: “Mejor dicho, está el ministro (Danilo) Astori que no solamente prometió y no cumplió sino que ademas no creo ningún puesto de trabajo genuino. Sí para su esposa, para su hija y para su hijo, pero nunca para la gente de a pie”, afirmó Alonso.

Por su parte, el dirigente Alem García llamó a los blancos a cambiar tanto al gobierno nacional como al gobierno departamental de Maldonado, gobernado por el Partido Nacional. García aseguró que a partir de junio Sartori será el máximo dirigente del Partido Nacional.