Sanguinetti: “Todos vamos a ser parte del gobierno”

De visita en Salto, donde resaltó logros colorados en ese departamento, el expresidente colorado Julio María Sanguinetti tomó el mensaje que un día antes había enviado el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou respecto a un eventual gobierno de coalición si vence en el balotaje. Lacalle Pou dijo que hay que empezar a hablar de coalición y que precisa “socios gordos y fuertes” de cara a la elección.

“Todos vamos a ser parte del gobierno porque el gobierno va a ser de coalición. No va a ser un gobierno colorado ni un gobierno blanco, pero, cualquiera sea, tenemos que estar todos adentro y vamos a estar para sacar el país adelante”, dijo Sanguinetti.



Consultado respecto a si el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, podría ser parte también de esa coalición, el expresidente respondió: “También, ¿por qué no? Todo el que tenga la voluntad de ayudar y espíritu democrático, tiene que estar”.



Respecto a la situación del excomandante en Jefe del Ejército y su inminente acusación por parte del fiscal, Sanguinetti señaló que es “muy confusa” y “muy delicada” y que hubo una clara voluntad de ocultar. “Todo esto lo supimos por un periodista, no lo supimos porque el gobierno lo dijera y es horrible, porque el periodista Leonardo Haberkorn lo publicó, sino no nos hubiéramos enterado de nada y todo hubiera quedado en el ocultamiento”, indicó.



“Esa es la gran responsabilidad del gobierno, que tanto habla de que tiene compromisos con las búsquedas del pasado y en un episodio tan horrible iba todo al ocultamiento. Hoy yo no me atrevo a juzgar al fiscal, al juez, naturalmente ellos tienen que actuar con independencia”, afirmó.



Luego reconoció que “desgraciadamente” existe una repercusión política que es “incuestionable y negativa” porque entiende que el fiscal tuvo varios meses para estudiar y podía hacer esa acusación después de la elección. Explicó que no es un tema al cual a jueces y fiscales pueda dar consejos políticos. “Hay un tema de razonabilidad también”, precisó Sanguinetti.