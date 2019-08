Sanguinetti: "El Frente Amplio no ha podido establecer ninguna innovación trascendente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente colorado Julio María Sanguinetti dijo que "el Frente Amplio terminará sus tres gobiernos sin concretar su prédica de reformas estructurales, teniendo para exhibir como sus únicos logros aquellos desarrollos que sientan sus bases en los gobiernos colorados y blancos, a la vez que deja una pesada herencia económica, de seguridad pública y educativa".

En su columna Correo de los Viernes Sanguinetti dijo que si bien el gobierno anuncia la instalación de la segunda planta de UPM como "un logro sensacional", "la verdad es que esta última se construyó a lo largo del tiempo por los gobiernos colorados y blancos que gobernaron el país".



Señaló que en 2002 el gobierno de Jorge Batlle "honró las obligaciones uruguayas, mientras el Frente Amplio —en coincidencia con el FMI— proponía un default". En ese sentido dijo que Batlle entregó "un país en crecimiento y con el crédito absolutamente saneado, lo que le da las condiciones inmejorables para consolidar el equilibrio fiscal, reducir el peso de la deuda y estimular las actividades productivas" algo que no ocurrirá ahora porque el Frente Amplio "va a entregar un país con un déficit del 5% del PBI, una desocupación del orden de 10%, una deuda triplicada, más una tremenda crisis en la seguridad pública, los peores resultados de la educación y un desquicio en aspectos importantes de la administración del Estado".



Sanguinetti dijo que hasta el ministro de Economía Danilo Astori "reconoció los fracasos, en abril de este mismo año, cuando señaló: “No hemos sabido manejar la calidad del gasto público".



El exmandatario ahondó en que el Frente Amplio "consideró su razón de ser los cambios estructurales que configurarían un nuevo país, de corte socialista: estatización de la banca, reforma agraria, desconocimiento de la deuda externa, desarrollo de las industrias nacionales, entre otras cosas". Pero finalmente, dice, "la banca sigue allí y es toda extranjera (salvo el Banco de la Republica). Lejos de hacerse una reforma agraria, se ha producido el período de extranjerización de la tierra más fuerte de la historia nacional. Esto no nos molesta a nosotros, pero es la contradicción más rotunda con la prédica sostenida a lo largo de los años".



Por lo que insistió: "La conclusión de todo esto es que lo renovador y progresista han sido nuestros gobiernos y que el Frente Amplio no ha podido establecer ninguna innovación trascendente, mientras desaprovechaba el mejor momento del mercado internacional".