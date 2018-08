Saceem objetó la licitación del Ferrocarril Central

El consorcio encabezado por la empresa nacional Saceem objetó aspectos de la megalicitación que el gobierno convocó para reparar las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo y eso complejiza las decisiones que en las próximas horas tomará el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al respecto. El proyecto denominado Ferrocarril Central está estrechamente vinculado con la concreción de la eventual segunda planta de UPM en Centenario (Durazno) a la que el gobierno le da prioridad. El gobierno quiere que las obras en las vías, que insumirían 36 meses, empiecen en febrero próximo. Las obras, que se realizarán bajo la modalidad público-privada tendrán un costo de no menos de US$ 800 millones.

El pasado 2 de agosto el ministro de Transporte, Víctor Rossi, anunció que se abriría un plazo de cinco días para que el consorcio encabezado por la española Acciona hiciera sus descargos luego de que su oferta fuese descartada lo que motivó que acusara al gobierno de falta de transparencia. Transcurrido ese plazo se abriría la oferta económica del precalificado grupo liderado por Saceem y, eventualmente, la de Acciona. La comisión asesora que entiende en esta licitación clave, entendía que Acciona carecía de la experiencia necesaria en materia de financiamiento de infraestructura ferroviaria.

Según supo El País, Saceem no quedó conforme con que su oferta técnica hubiese recibido siete puntos menos que la de Acciona. En caso de que finalmente se abran las ofertas económicas de ambos grupos y estas sean muy similares, los aspectos técnicos pasarán a ser claves.

La oferta de Acciona tenía alguna leves ventajas técnicamente sobre la de Saceem (cuyo consorcio también está integrado por la empresa Berkes y firmas de capitales españoles y franceses), explicaron fuentes al tanto. Ofrecía realizar los trabajos durante las 24 horas del día, en tres turnos y afectaba menos la operativa ferroviaria habitual. Además propone construir un puente de hormigón, en la zona de Margat (cerca de Santa Lucía, Canelones). El informe de la comisión técnica del Ministerio de Transporte le dio 83,7 puntos a la compañía española y 76,6 al grupo encabezado por Saceem.

Rossi recibió en su despacho a los representantes de Acciona en la tarde del 1º de agosto tras lo cual dispuso el plazo de cinco días. Aun luego de que accediera a ese plazo, Acciona emitió un comunicado muy severo lo que molestó a Rossi. "Acciona manifiesta su estupor ante el cambio de la Comisión Técnica y lamenta el impacto que una decisión apresurada y sin oportunidad de defensa pueda tener en un proyecto clave para el desarrollo económico del país", sostenía el grupo español.

El ministro Rossi reaccionó. "El comunicado de Acciona nos hace daño a todos. Lamento que la empresa haya estado tan ansiosa. Unos días de paréntesis vale el sacrificio para que todas las partes tengan garantías", sostuvo el ministro.

En mayo pasado, además de Saceem y Acciona, se presentó una oferta de capitales chinos (Consorcio CMEC-SDHS) que no avanzó en el proceso porque no presentó la garantía de oferta que debía constituir por US$ 2 millones.

Un proyecto clave para una zona deprimida La planta de pasta de celulosa que UPM proyecta construir al oeste del pueblo Centenario (Durazno) y frente a Paso de los Toros (Tacuarembó) sería más grande que las dos existentes (una en Fray Bentos también de UPM y otra en Conchillas, Colonia). El anuncio en julio de 2016 de que UPM analizaba la inversión generó mucha expectativa en el centro del país, un área relativamente despoblada con escasas oportunidades laborales. Además, de la reparación de las vías para que los trenes corran en mejores condiciones de seguridad y más rápido, se tendrá que construir un viaducto en la zona de la Aguada.

*Precisión: en una primera versión de esta nota se publicó por error que la empresa recurrió la licitación del Ferrocarril Central, aunque técnicamente eso no es lo correcto, ya que lo que hizo fue objetar el puntaje que se le adjudicó. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.