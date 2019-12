Read y la posibilidad de ser intendente de Montevideo: "Sería un demagogo decir que no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex dirigente histórico de la bebida Richard Read fue consultado este domingo en el programa Séptimo Día, de Canal 12, si le gustaría ser candidato a la Intendencia de Montevideo para el período 2020 - 2025 y respondió: "Sería un demagogo decir que no, porque es como a un futbolista decirle: ¿Querés jugar en la selección uruguaya? "No, no, yo me quedo acá en Cerrito que está todo bien', no, no es así. Quien compite quiere jugar en la NBA. Ahora, del (dicho) al hecho hay un trecho. Es más una fantasía que otra cosa", destacó.

Sobre si le han consultado para que sea candidato, dijo: "Ni mi mujer me consulta, por lo tanto, se podrán imaginar...". Luego de señalarle que tras estas declaraciones lo van a venir a consultar, señaló: "La respuesta quien la escuche después la interpretará. Yo fui lo más claro posible".

Por otro lado, destacó que el excandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, hizo una "muy buena" gestión en la comuna capitalina. "El tema financiero en la intendencia no solamente lo saneó, sino que quedó con superávit, y eso es un tema no menor. Después uno se preguntará qué heredó: sí, heredó una intendencia con problemas económicos. Creo que hoy Montevideo está en obras, (con) reparaciones que venían siendo postergadas en el tiempo".

Mirando al futuro, Read dijo que "el que asuma" debería "pegar el salto en calidad" para poner a Montevideo "de cara al mundo, y mejorar el tema transporte y basura, que son los problemas inherentes a la intendencia".

Consultado si aplicaría la productividad para Adeom y los sindicatos públicos: "No solamente productividad, creo que tienen que tener un plus en el trabajo por levantamiento de toneladas de basura. Creo que el trabajo final de a dónde llega la basura y clasificación va a necesitar de socios, y los socios son Canelones y San José".

"Negociado con Adeom se debe tener clarísimo que primero la basura hay que levantarla y luego cómo se procesa", agregó.

Hacia el final de la entrevista le preguntaron en broma cuál le gustaría que fuera su slogan, si "Richard 2020" o "Read 2020", respondió entre risas: "El Chueco 2020".

Elecciones departamentales pasadas

En 2014, Read había declarado en Info TNU: "Mi nombre ha aparecido en la prensa, al igual que otros, como el de Daniel Martínez. En el Frente Líber Seregni no está resuelto ni planteado oficialmente. Como militante es un tremendo honor que te propongan, es un reconocimiento”.



“Si me proponen lo pensaré”, había dicho sobre la posible candidatura y reconoció que hubo conversaciones “más como club de amigos que otra cosa”.