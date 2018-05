Sin reunión por la seguridad en Minas

El Partido Nacional se molestó con el oficialismo por su rechazo al planteo que los blancos habían hecho para que la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado se trasladara a Minas para mantener reuniones y analizar la situación de inseguridad que se vive en esa ciudad como consecuencia del enfrentamiento entre distintos grupos de narcotraficantes.



La intendente de Lavalleja, Adriana Peña, había pedido que la comisión concurriese pero el senador oficialista Rafael Michelini, vicepresidente de la comisión, trasladó a los legisladores blancos que el Frente Amplio rechazaba la idea. El senador blanco Javier García contó a El País que Michelini ofreció que la comisión recibiese a Peña en Montevideo.

"Ha sucedido muchas veces que distintas comisiones se trasladan al interior. Son comisiones del Senado y el Senado es nacional, no de Montevideo. Estas cosas no se viven por control remoto. Hay que estar. No se aceptó la propuesta por parte del oficialismo sin especificar motivos ", dijo García.

El senador dijo que su correligionario blanco Guillermo Besozzi y el colorado, Pedro Bordaberry, le mostraron su disposición a trasladarse a Lavalleja para analizar la situación de seguridad en ese departamento. "Una posibilidad es que vayamos nosotros o que venga la intendenta que no creo que sea lo mejor", dijo García.

La comisión de Seguridad no sesionó ayer como tendría que haber hecho por pedido del Frente Amplio que se comprometió a responder el próximo martes el planteo del sector blanco Alianza Nacional que solicitó que comparezcan el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y el director de Policía, Mario Layera. Este jerarca sostuvo el fin de semana que el Estado está perdiendo la batalla contra la delincuencia y que algunos organismos estatales no aportan información que sería útil para la Policía.