Se registraron varios incidentes durante la veda electoral

Durante la tarde del jueves y las primeras horas del viernes ocurrieron tres incidentes relacionados con la actividad política. Un diputado dijo haber sido agredido por miembros de un partido rival, el Ejército denunció un ataque con “cañitas voladoras” en Rivera, y la intendente de Lavalleja denunció pintadas contrarias a la reforma “Vivir sin Miedo” ante su domicilio particular.

En Canelones el diputado del MPP Sebastián Sabini denunció a través de su cuenta de Twitter que en la noche del jueves recibió un golpe y amenazas tras haber pintado un muro en Las Piedras.



“Llegó una camioneta con cinco o seis personas y se bajaron con palos y un arma de fuego”, relató el diputado.



“Sacan el arma, tratamos de decirles que se calmen y me dicen: ‘Te vamos a matar, diputado’”, narró Sabini. Además, contó que después de apuntarlo con el arma lo golpearon en la rodilla, mientras que a otra militante le tiraron un balde con pintura en la cabeza. “Ahora vamos a ir a la policlínica para que la vean, a mí la rodilla me duele pero no estoy quebrado ni nada”, aclaró.

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, se expresó en las redes sobre el incidente de Las Piedras. “Estoy seguro que esta acción no representa el espíritu de los militantes del Partido Nacional, ni los de ningún partido. A lo largo y ancho del país recibimos el respeto y cariño de todos los uruguayos más allá de las preferencias políticas. Cuidemos y valoremos la democracia”, escribió Martínez en Twitter.

Estoy seguro que esta acción no representa el espíritu de los militantes del Partido Nacional, ni los de ningún partido.

A lo largo y ancho del país recibimos el respeto y cariño de todos los uruguayos más allá de las preferencias políticas.

Por otro lado, durante la tarde del jueves en la ciudad de Rivera, una caravana del Frente Amplio pasó frente a un cuartel. Desde uno de los vehículos que participaban de la movilización proselitista salieron dos cañitas voladoras hacia el interior de la unidad militar.



Uno de los petardos cayó en la plaza de armas y otro sobre un techo. No hubo que lamentar heridos. Un oficial radicó una denuncia policial en la seccional 10 en nombre del Ejército Nacional. Desde la Jefatura de Policía de Rivera se enteró del hecho a la fiscal de segundo turno, Alejandra Domínguez.



Mientras tanto, en Minas, durante la madrugada del viernes un grupo de activistas contrario a la reforma constitucional “Vivir sin Miedo” pintó tres murales triangulares de color rosado frente al domicilio particular de la intendente de Lavalleja, Adriana Peña.



La jefa comunal publicó una fotografía de la pintada en su muro de Facebook con la frase: “este no es un comité político, es nuestro hogar!!! Esto es intolerancia!!! Incitar a la violencia!! Sepan que estamos en democracia y yo voto a dos manos la reforma. Soy demócrata con el alma, el corazón y la vida!!!”.