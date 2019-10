Diputado del MPP denunció que recibió golpes y amenazas en Las Piedras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado frenteamplista (MPP) Sebastián Sabini denunció a través de su cuenta de Twitter que en la noche de ayer jueves recibió un golpe y amenazas tras haber pintado un muro en el barrio Las Piedras.

En el día de ayer, junto con varios gurises del @MPP609 de Las Piedras pintamos varios muros (como es tradicional antes de la veda). Esta gente pasó y nos amenazó. Inmediatamente 5 o 6 personas bajaron con palos, y un arma de fuego; amenazando de muerte (sigue). pic.twitter.com/gefzV622lU — Tati Sabini (@tatisabini) October 25, 2019

Junto con la publicación Sabini subió un video en el momento en que él y otros militantes de su sector pintaban el muro.

"Llegó una camioneta con cinco o seis personas y se bajaron con palos y un arma de fuego", relató el diputado.



"Sacan el arma, tratamos de decirles que se calmen y me dicen: 'Te vamos a matar, diputado'", expresó Sabini y contó que después de apuntarlo con el arma lo golpearon en la rodilla, mientras que a otra militante le tiraron un balde con pintura en la cabeza. "Ahora vamos a ir a la policlínica para que la vean, a mí la rodilla me duele pero no estoy quebrado ni nada", aclaró.



Al ser consultado sobre si sabe la identidad de alguno, Sabini indicó que no los conoce personalmente, pero que el video le llegó de parte de un militante del Partido Nacional y entiende que tras ver el video algunos simpatizantes habrían decidido ir a atacarlos.



La denuncia fue efectuada en la seccional correspondiente para dejar constancia del hecho y que se pueda investigar. Además de los videos y del vidrio roto en la camioneta, el diputado indicó que cuentan con el relato de un testigo que presenció el hecho.

Este viernes el MPP emitió un comunicado en el que expresaron que el hecho "atenta directamente contra la convivencia democrática". Además exhortaron a "todos los partidos políticos, sus sectores y los referentes de los mismos, a promover a los militantes a transitar lo que resta del periodo electoral, dentro de los parámetros democráticos".