"Se quiere acusar a quien hizo lo que tenía que hacer desde el primer día", dijo Manini

En la noche de este jueves, en rueda de prensa antes de un acto en la ciudad de Rivera, el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechazó el recurso de inconstitucionalidad que su defensa había presentado en el marco del caso Gavazzo.

Manini Ríos dijo que este desenlace era una de las “posibilidades” y agregó que su partido propondrá el año próximo, desde el Parlamento, un proyecto de ley “para asegurar la independencia del Poder Judicial”.

“Ahora nos queda la vía legislativa y lo vamos a impulsar desde el 1° de marzo del año que viene para restablecer el equilibrio de poderes, la separación de poderes, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución”, añadió el excomandante en jefe del Ejército.

Por otro lado, Manini Ríos dijo que comparecerá “ante cualquier situación de la Justicia” dado que tiene la convicción de que hizo “exactamente” lo que debía hacer.

“Aquí se está archivando la causa de quienes pueden estar más comprometidos y se quiere acusar a quien evidentemente, claramente, hizo lo que tenía que hacer desde el primer día”, planteó. “Una mentira repetida mil veces no se va a transformar en verdad en este caso”, agregó.

“Siempre vamos a acatar a la Justicia porque eso está en nuestro espíritu democrático, lo cual no quiere decir que siempre compartamos sus fallos”, comentó Manini Ríos.

Manini Ríos negó versión de que apoyaría al Frente Amplio



Este martes, durante una gira por Soriano, en diálogo con Radio Uruguay Manini Ríos había sido consultado sobre si respaldaría al Frente Amplio y respondió que tendría que cumplir con "condiciones imprescindibles", en referencia a las principales políticas que impulsa.



"Nosotros vamos a apoyar al gobierno que sea en busca de las soluciones a los grandes problemas del país. No vamos a ser parte del problema, vamos a ser parte de las soluciones. Creo que llegó una época de ver la conducción política en clave de patriotismo, pensando en el futuro del país a largo plazo y no pensando en la chacrita propia política. Creo que se terminan las mezquindades o sino no vamos a salir", había dicho Manini en Soriano.



Luego el periodista le consultó si esa postura sería igual si gana el Frente Amplio, el candidato presidencial respondió: "Bueno, pero primero va a tener que ejecutar medidas de combate a la corrupción, de auditorias en todas las reparticiones del Estado, de llevar ante la Justicia a los responsables de los dineros en estos últimos años. Esa sería las condición imprescindible para cualquier tipo de apoyo".



Sin embargo, este jueves de tarde, pocos minutos después de conocerse el fallo de la SCJ, Manini Ríos difundió un video de poco más de 3 minutos en el que rechazó cualquier tipo de alianza con el oficialismo.

El candidato comenzó diciendo: "Ante algunos titulares de prensa salidos en las últimas horas que pretenden sugerir que nosotros en alguna medida vamos a apoyar al Frente Amplio, quiero hacerle llegar a todos los cabildantes que eso es una tergiversación más de nuestros dichos".



"Lo que hemos dicho siempre es que somos parte del cambio, que nosotros vamos a apoyar a lo que signifique el cambio en el Uruguay", sostuvo.



En tanto, dijo que Uruguay "no resiste cinco años más de las mismas políticas y eso es lo que está ofreciendo hoy el candidato del Frente Amplio", en referencia a Daniel Martínez.



En este sentido, dijo que en materia de seguridad, Martínez va a "continuar con las mismas políticas" y "ratificando como ministro a alguien que es responsable desde hace varios años de la actual conducción del ministerio del Interior".



También se refirió a las políticas económicas que llevaría adelante Daniel Martínez, en caso de resultar electo presidente, y dijo que "no van a cambiar porque el equipo económico del futuro presidente si fuera del Frente Amplio será prácticamente gente que hoy está en esas funciones".

Guido Manini Ríos junto a Luis Lacalle Pou. Foto: Marcelo Bonjour - archivo El País

En la misma línea, señaló: "Es claro que nosotros no vamos a apoyar un gobierno que signifique el continuismo".



Además, pidió que "se adopten medidas para apostar al país productivo en serio, que se recuperen los sectores que hoy están languideciendo, trabajando de sol a sol. Que se apueste al trabajador uruguayo y no a la empresa extranjera", subrayó.



Señaló que estas medidas serían para "recuperar las condiciones de seguridad que este país alguna vez tuvo".



Manini Ríos además "advirtió" a sus votantes que en estos diez días que quedan hasta las elecciones "seguramente" serán sometidos a una "campaña despiadada" en su contra "como lo fue desde el primer día" porque entiende que su partido, Cabildo Abierto, "indudablemente despierta la preocupación y nerviosismo de tantos".



Pocos minutos después de difundir este video, Manini reiteró sus palabras durante la rueda de prensa en Rivera, al señalar que "solo desde una tergiversación malintencionada se puede mostrar a Cabildo Abierto como un partido dispuesto a acordar con el Frente Amplio, cuando es clarísimo que Cabildo Abierto es la verdadera opción de cambio. No tengo pensado ningún acuerdo con quien va a mantener en sus equipos a los responsables de la actual política contra la inseguridad y económica".