“El presidente me bajó el dedito una vez más”: Zubía tras la postergación a la reducción del IASS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado colorado Gustavo Zubía está molesto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por negarse este a reducir el impacto del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS). La iniciativa fue presentada por Zubía (Partido Colorado), Sebastián Cal (Cabildo Abierto) y Milton Corbo (Partido Nacional) en junio del año pasado.

El planteo fue bien visto tanto en el gobierno como en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al punto que la ministra Azucena Arbeleche trabajó en el tema en contacto con el legislador Zubía para analizar una posible instrumentación y calcular el impacto en cuanto a la reducción de la recaudación.



La intención presentada de Zubía busca una “disminución en lo que recauda el Banco de Previsión Social (BPS) por el IASS”, y tiene como principal objetivo “un descenso en lo que se paga en el correr del quinquenio, que va a implicar un 20% en cada una de las franjas”.



A su vez el colorado explicó que pretende “evitar que las jubilaciones que se pagan por separado, en una franja inferior, se sumen y se graven como una jubilación mayor”.

El enojo del diputado de la coalición de gobierno con el primer mandatario se suma a la molestia que ya manifestó a comienzos de semana por el diseño de la campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC).



Zubía no está de acuerdo con el encare que -según dijo- el gobierno y los blancos le pretenden imponer a la campaña electoral para defender la LUC, sin el aporte de los colorados. Por ese motivo anunció que no asistiría al arranque de la campaña, que fue el lunes.



En los últimos días el jefe de Estado le manifestó a Zubía que no es el momento para reducir el impacto del IASS como planteó su proyecto. De todas formas, el presidente no descartó que se siga trabajando en el tema en el futuro.

“Conversé con el presidente a fin de año y la respuesta fue: ‘no por ahora’. Obviamente que ‘cuando se pueda se va a hacer’ es una respuesta negativa. No me causó buena impresión porque ya Arbeleche me había dado las posibilidades, con recortes y negociación, pero me había dado las posibilidades que estaba analizando el gobierno en cuanto a esa disminución gradual. Teniendo el ok de Arbeleche, que el presidente te diga que no es algo que molesta. La dueña del dinero me había dado para adelante y el presidente me bajó el dedito una vez más”, comentó Zubía a El País.