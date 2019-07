El prereferéndum por la ley trans genera matices en Iglesia Católica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El prereferéndum de la Ley Integral para Personas Trans que se llevará a cabo el próximo domingo 4 de agosto tiene a los principales de la iglesia católica con opiniones encontradas en cuanto a si concurrirán o no votar.

El pasado jueves, el cardenal de la Iglesia Católica, Daniel Sturla se expresó su postura a través de una carta. En la misma dejó en claro que no concurrirá a votar y que dejará que “cada católico con madurez y libertad decidirá lo que le parezca más oportuno”.

El obispo fundamentó su postura en que se debe “buscar otros caminos para poder cambiar los artículos de la ley” y “atender y reparar la situación de discriminación que han sufrido las personas trans”.

“Estoy en contra de varios artículos de la ley porque están basados en la ideología de género y establecen una disociación género-sexo que es incompatible con el sentido común y con la antropología cristiana. Pero la ley ampara a un pequeño grupo de personas que han sido discriminadas. Ellas merecen por esta situación ser tenidas especialmente en cuenta”, amplió.

A diferencia de Sturla, otros referentes de la iglesia católica en Uruguay confirmaron que concurrirán a votar.

Uno de ellos fue el obispo de Minas, Jaime Fuentes, quien aseguró a El País que votará por el prereferéndum este domingo porque no está de acuerdo con los “fundamentos antropológicos” que propone la Ley sobre identidad de género. “No tengo nada contra las personas trans pero votaré porque no estoy de acuerdo con los fundamentos de la concepción antropológica de la Ley, con la concepción de qué es el ser humano, qué es la sexualidad”.

Al respecto, este sábado, el obispo manifestó su posición a través de su cuenta de Twitter @obispojaime, donde publicó cuatro tuits bajo un mismo título “El Mundo del revés”. En sus publicaciones en la red social cuestionó aspectos de los artículos 4 y 6 de la Ley.

Por su parte, el obispo de Canelones, Alberto Sanguinetti, confirmó que el jueves pasado en Radio Carve que también concurrirá a votar en el prereferéndum para derogar la ley de personas trans. Fundamentó su posición al indicar que la Ley impone la ideología de género y no soluciona la problemática de la personas trans. “El sufrimiento de las personas trans es terrible y tienen un alto índice de suicidio, pero no creo que se arregle porque se haga la cirugía”, dijo en su momento, y afirmó que esto “no se arregla por ley” sino “uno por uno”.

En tanto, monseñor Arturo Fajardo, obispo de San José, señaló que aún no tiene claro si concurrirá a votar o no, y que tomará la decisión en el correr de la semana. “Voy a volver a leerlo al texto, tengo que estudiar mejor el tema”, dijo.

“Por el momento puedo confirmar que no estoy de acuerdo con algunos aspectos de la Ley, que los veo negativos, como los de ideología de género. Hay elementos que hay que respetar mucho, por ejemplo el de la patria potestad de los padres, quienes son los responsables de la educación en lo que respecta a la sexualidad. El artículo primero es el que me parece que tiene más elementos que me preocupan más”, agregó, a la vez que aclaró que “no es un tema de discriminación”. “Es un grupo que ha sufrido mucho, hay que atenderlo e integrarlo a la sociedad, facilitarles el acceso al trabajo y a la educación”, puntualizó.

La decisión de Fuentes y Sanguinetti va en línea con lo expuesto por la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay cuando el pasado 18 de julio, cuando en un comunicado se manifestó a favor de votar. “El prereferendum del 4 de agosto -más allá de su oportunidad- de todos modos es una respuesta legal concreta, para asumir como ciudadanos las graves responsabilidades que tenemos ante esta ley,”.

El prereferéndum por la Ley trans por el que se votará el domingo 4 no es obligatorio. Quienes concurran podrán votar por “Si”, la única papeleta que está habilitada.

Para que se habilite el referéndum se debe llegar a un 25% (unos 650.000 votos) del total del electorado.