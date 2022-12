Polémica por el Cilindro: Pereira lo llamó "redondel" y desde Patrimonio responden que es "ignorante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó el fin de semana del primer Campamento Artiguista en la Meseta de Artigas y en su discurso dijo que al gobierno "le duele el Antel Arena" e hizo referencia al recinto que se encontraba antes allí, el Cilindro Municipal. "Que donde había un redondel, que si tocaba Van Halen volaba el Cilindro, hoy está el Antel Arena. Cómo les duele", manifestó.

Consultado por estos dichos, el arquitecto y director general de la Comisión del Patrimonio, el arquitecto William Rey, lamentó los dichos de Pereira sobre el Cilindo y la poca consideración al valor patrimonial que tuvo.



"Se trataba de una muy buena obra, de Leonel Viera, autor de otras muchas obras importantes, entre ellas el puente primer puente de la Barra que aún se mantiene en pie, con una cantidad de aportes. El cilindro era una obra paradigmática, su sistema de cubierta había sido copiado en Estados Unidos. La perdida de ese edificio fue una pérdida para el país y para el patrimonio moderno del mundo entero", expresó Rey.



"Ahora una autoridad política habla de ‘el redondel’ y lo considera una porquería porque acústicamente no era muy bueno. Y eso es porque se lo usaba de manera equivocada, fue creado en razón de una exposición de la industria. Su rol era expositivo y deportivo. Eso lleva a decir que era un redondel, que no le permitía escuchar bien la música, pero es ignorante de todo esto", agregó el arquitecto.

“Que dónde había un redondel, que si tocaba Van Halen, volaba el Cilindro, hoy está el Antel Arena” comentó Pereira en campamento en la Meseta de Artigas pic.twitter.com/sf3rxF162g — leo sarro press (@leosarro) December 11, 2022

Para Rey, "hay vocación por construir lo nuevo y demoler lo viejo" y la demolición del Cilindro tuvo un "corte ideológico" porque tuvo "un triste momento en el que funcionó como cárcel" pero "destruyendo los edificios no es la forma de honrar a las víctimas".



"Cuando hablamos del Antel Arena hay que ver la pérdida de un patrimonio que nadie tomó en cuenta y parte de ese proceso de crisis cultural es la manera en que el edificio se demolió: se llevó a cabo una implosión, con una tribuna, se brindó… ¿por qué había que demolerlo? La cubierta se arreglaba, el cuerpo estaba básicamente entero. Son esas cosas que el país pierde y después no recupera", lamentó el director general de la Comisión del Patrimonio.



"Merece la pena volver a hablar de ello y aprender de todas las experiencias, no volver a caer en medidas análogas sin mucho estudio y conocimiento y quedarse conforme con una obra nueva que quizás cumpla con una cantidad de necesidades pero con otras no", cerró.