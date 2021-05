Pereira anunció denuncia a quienes lo "difaman" en redes por juntar firmas el día que dio positivo de COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, anunció que denunciará a quienes lo "difaman sin conocimiento alguno" en redes sociales por haber ido a juntar firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el mismo día que dio positivo de COVID-19.

"Ni bien salga de la enfermedad, voy a hacer las de denuncias respectivas a estos malos uruguayas/os que difaman, sin conocimiento alguno. Yo no estaba esperando resultado alguno. El sábado fui a juntar firmas a Paso Molino, y de tarde iba a ir al barrio Marconi, actividad que se suspendió. En la tarde del sábado empecé a tener tos y más tarde algo de fiebre, por lo cual solicité un test rápido", explicó.

Pereira detalló que el test rápido "tiene la ventaja de demorar menos de 15 minutos en dar el resultado, pero a veces puede dar falso negativo".



"Es el que están haciendo las mutualistas hoy en día, en primera instancia.

A las 7:30 de la mañana, el test dio positivo y de inmediato comuniqué a las personas con las cuales había tenido contacto", agregó.



El presidente del Pit-Cnt remarcó: "mentiras de este tipo no solo dañan imágenes, promueven conductas que yo no he tenido. De hecho llevo cuatro cuarentenas durante la pandemia, que las cumplí con total rigurosidad".



"Ni bien esté mejor, voy a hablar con los abogados a efectos de hacer la denuncia correspondiente, no puede haber impunidad total para los que transforman la realidad, sin importar el daño que que hacen", finalizó.