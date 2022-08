Penadés dijo que "no consta" que Marset tenga vínculo con el jerarca cesado Lacoste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No creo que tenga un vínculo directo" Sebastián Marset con Alberto Lacoste, subdirector nacional de Identificación Civil, cesado por el Ministerio del Interior por el caso del narcotraficante, dijo este martes el senador nacionalista Gustavo Penadés.

Consultado esta mañana en Doble Click (Del Sol) sobre si Lacoste puede tener un vínculo directo con Marset, Penadés retrucó: "No consta. Se calcula que no, y habrá que esperar los resultados de la investigación administrativa para conocer eso".

"Lo que la investigación determinó es que esta persona había intercedido para que otra dependencia del Ministerio del Interior acelerara el trámite de un pasaporte. Eso fue lo que llevó a establecer una investigación administrativa, y para garantizar que dicha investigación se llevara adelante de la forma más ecuánime se le separa del cargo", puntualizó el senador nacionalista.



De todos modos, sostuvo que "no quedó demostrado que el pasaporte tuviera algún tipo de proceso de aceleración por la intervención de este jerarca". Según dijeron a El País fuentes del gobierno, Lacoste se había reunido con el abogado de Marset, Alejandro Balbi y esto fue omitido en su momento por el jerarca. Fue luego de ese encuentro que pidió que se apurara la gestión del pasaporte, agregaron las fuentes.



"El ministro Heber demostró que en otras situaciones, condiciones, y para otros ciudadanos que estaban en otra parte del mundo necesitando pasaportes, el trámite duró menos de 24 horas, algunos 48 horas", dijo Penadés esta mañana.



Y añadió sobre el caso del narcotraficante uruguayo: "El de Marset estuvo 30 y pico de días esperándose la definitiva autorización y la concesión última del pasaporte. En ese sentido, no hubo ningún tipo de aceleración en el proceso que se llevó adelante por parte de las autoridades uruguayas".



Ante las palabras de Heber en la interpelación, que señaló "este sábado se nos acercó una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica buscando apurar tres pasaportes entre los que estaba el de Marset", el senador nacionalista respondió hoy a esas afirmaciones.



"Buscando apurar lo que quedó demostrado, porque ese trámite entre Identificación Civil y Policía Científica dura de 24 a 48 horas, que fue lo que terminó durando también lo de este personaje", dijo Penadés. "Aquí no se ve que por motivo de ese mail el pasaporte hubiera sido otorgado, o el trámite interno en el Ministerio del Interior hubiera sufrido algún tipo de aceleración distinta a la que tienen todos los trámites entre estas dos oficinas", añadió.



El senador blanco insistió que "no se comprobó, ni sucedió que como consecuencia de ese mail ese trámite hubiese sufrido una alteración en el tiempo que naturalmente lleva este trámite, sin mail ninguno, ni llamada ninguna de parte de un jerarca al otro".



Penadés manifestó que "solamente demostrado que un jerarca se había preocupado de ver si se podía acelerar ese tema", pero "al final no se aceleró nada". Esta situación, agregó, fue la que activó una investigación administrativa de carácter "urgente". Para llevarla adelante "sin ningún tipo de presión" se dispuso la separación del cargo de Lacoste.