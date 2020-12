El pedido de COFE al gobierno: dinero para quienes decidan adelantar su licencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Lorenzo López, dirigente de la confederación que nuclea a los trabajadores públicos (COFE), manifestó que los sindicatos públicos estudian la posibilidad de solicitarle al gobierno un incentivo de dinero para aquellos empleados que decidan adelantar su licencia.

La extensa reunión del Consejo de Ministros del miércoles a la noche tuvo como tema clave la reglamentación del artículo 38 de la Constitución. El intercambio entre los miembros del gabinete fue arduo, y fue eso lo que hizo que la conferencia fuera más tarde de lo previsto (empezó a las 21:20 horas).

En la reunión a puertas cerradas, luego de la explicación de las medidas por parte del presidente Luis Lacalle Pou, quien tomó la palabra primero fue el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El jerarca se extendió por unos cuantos minutos detallando la importancia en trabajar para desestimular las aglomeraciones en Navidad y Fin de Año.



La posibilidad de que se generaran manifestaciones y protestas por las medidas estuvo sobre la mesa. Y desde el gobierno acordaron buscar el diálogo con las agrupaciones sindicales para poder alcanzar un entendimiento y conseguir, incluso, la colaboración por parte de los colectivos para, por ejemplo, adelantar las licencias de los trabajadores del sector público.



Ayer por la tarde el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se comunicó con el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, y con el de COFE, Martín Pereira, para pedirles justamente esto: colaboración.



"Acá no es intención del gobierno prohibir ninguna manifestación. No están prohibidas. Lo que se les transmitió fue el pedido de colaboración para evitar las manifestaciones en el periodo de tiempo por el que se reglamentó el artículo 38. La receptividad de ambos fue muy buena", comentó el ministro Mieres.



Para el titular de la cartera de Trabajo la situación es compleja, y las medidas que se están adoptando son para defender los intereses de la sociedad y la posibilidad de mantener las fuentes de trabajo.



“No son medidas que nos guste aplicar, pero la verdad es que no hay más remedio para bajar la circulación del virus en la sociedad”, apuntó.



En cuanto al adelantamiento de las licencias, el gobierno aún no ha recibido una respuesta. Ayer por la tarde el dirigente de COFE José Lorenzo López, manifestó en rueda de prensa que los sindicatos públicos estudian la posibilidad de solicitarle al gobierno un incentivo de dinero para aquellos empleados que decidan adelantar su licencia.