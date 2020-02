Parlamento: fracasa mediación en MTSS por reclamos del sindicato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades del Poder Legislativo no se presentaron ayer a una instancia de mediación en el Ministerio de Trabajo, con el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sipole), que nuclea a cerca de 70 trabajadores del Parlamento.

Las autoridades parlamentarias se resisten a reconocer todos los derechos de los trabajadores. La historia se remonta a tres años atrás. En el Parlamento siempre hubo tres gremios de funcionarios parlamentarios (Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Comisión Administrativa), pero no existía un sindicato que agrupara a todo el Poder Legislativo.



Un grupo de empleados del Parlamento inició esa tarea y logró el reconocimiento del Pit-Cnt, algo que no tenían las tres asociaciones históricas. En octubre pasado se firmó en el Ministerio de Trabajo un acuerdo de reconocimiento por parte del Poder Legislativo. Les otorgaron una cartelera sindical y el descuento de su sueldo para la cuota sindical. Pero hay aspectos que se siguen incumpliendo, según los trabajadores, que piden el “reconocimiento total”, como la licencia sindical.

Fernando Talento, copresidente de Sipole, dijo a El País que las autoridades del Parlamento “se hicieron los que no sabían que tenían que ir” y que “es raro que un gobierno de izquierda no reconozca a un sindicato”. Con este panorama, el Ministerio de Trabajo convocó a una nueva reunión para el jueves. El secretario de la Cámara de Senadores, José Pedro Montero, dijo a El País que no les había llegado la citación y por eso no asistieron.



El Sipole le pidió una entrevista a la próxima vicepresidenta Beatriz Argimón, pero no ha obtenido respuesta.