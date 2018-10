Mujica reiteró su respaldo a Sendic pese a cuestionamientos

"Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia”, disparó Raúl Sendic el 9 de setiembre del año pasado cuando enmudeció a todos los asistentes al Plenario del Frente Amplio en “La Huella de Seregni”, al anunciar su alejamiento del cargo para el que había sido elegido.



Ayer, a más de un año de aquel momento inédito en la historia nacional, el ex vicepresidente volvió a pisar “La Huella en” el marco del Plenario Nacional de Delegados de la Lista 711, sector que él lidera. Allí, el clima que se vivió fue de algarabía: “Dame un beso, Sendic, me recorrí 400 kilómetros para verte”, le dijo una de las presentes. Otro, unos pasos más atrás, esperaba su turno para saludarlo.

Pero a quien más ovacionaron ayer fue al expresidente José Mujica que oficializó en el acto de cierre de la actividad de la 711 su respaldo a Sendic pese a las críticas y cuestionamientos sobre su gestión al frente de Ancap, la polémica sobre su título universitario y el uso que le dio a las tarjetas corporativas de la estatal petrolera.



“Mi presencia es un deber porque acá tengo compañeros que los conozco hace 50 años. Las candidaturas las van a elegir ellos y yo no valido ni invalido nada (...) no los vengo ni a avalar ni a decirles lo que tienen que hacer, vengo solidariamente porque es mi deber”, señaló Mujica a la prensa. La sola presencia del expresidente “alienta” y “motiva” a Sendic a realizar campaña, señalaron a El País en el local de la sede del Frente Amplio.

Sendic recibió el respaldo también de la propia vicepresidenta Lucía Topolansky quien ocupó un lugar en primera fila y fue ovacionada al llegar. La semana pasada, Topolansky se refirió a la idea de Sendic de realizar campaña: “Si fuera Sendic, me alejaría un tiempo de la política”, señaló a radio Sarandí. También dijo presente ayer en el acto de cierre, la diputada de Ir, Macarena Gelman



La Justicia procesó sin prisión a Sendic en mayo de este año por abuso de funciones en reiteración real por su papel en la negociación del pago de la deuda que Ancap mantenía con la petrolera venezolana Pdvsa. También resultó procesado por reiterados delitos de peculado por haber utilizado las tarjetas corporativas de Ancap sin los “comprobantes justificativos”.



Sin embargo, el proceso no concluyó ya que el exvicepresidente apeló la sentencia de la jueza del Crimen Organizado Beatriz Larrieu. Hay quienes dentro del Frente sostienen que hasta que no exista una sentencia definitiva no se le puede impedir a Sendic ser candidato al Senado.

Según informó El País la semana pasada, la intención del ex vicepresidente de hacer campaña preocupa al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que insiste en laudar su caso lo antes posible y así lo planteó a la principal figura del Movimiento de Participación Popular (MPP). El tema estuvo sobre la mesa el martes de la semana pasada en un encuentro entre Miranda, el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo y Mujica, comentaron a El País fuentes políticas. Allí se habló de las candidaturas de cara al Congreso de diciembre, del programa y también de Sendic.



En el contacto con los medios, Sendic señaló que “fueron momentos difíciles sobre los que tuve que tomar decisiones en su momento, esas cosas golpean en lo personal, golpean mucho, en aquel momento lo hice porque pretendía que el caso Sendic no se convirtiera en el centro de todo el país como quedó demostrado”.

Al ser consultado sobre qué decisión adoptará en caso de que el Frente Amplio decida finalmente analizar el lapidario fallo del Tribunal de Conducta Política que concluyó que su conducta en el manejo de los dineros públicos fue “inaceptable”, Sendic contestó:“Voy a acatar lo que el Frente Amplio resuelva, lo he dicho también públicamente, creo que el FA tiene todas las potestades para tomar las decisiones que tiene que tomar.



Hay determinados compañeros, determinados sectores que han planteado la necesidad de tomar una decisión, otros no. Yo personalmente voy a seguir trabajando para asegurar que podamos ganar las próximas elecciones independientemente de la decisión que tome el Frente Amplio”, apuntó. El Plenario Nacional de Alianza Progresista consideró esta semana que “se hace imprescindible considerar a la brevedad todos los dictámenes” que el Tribunal de Conducta emitió, incluido el de Sendic.



El ex vicepresidente confirmó que realizará una campaña política para obtener un escaño en la Cámara de Senadores: “Voy a encabezar la propuesta de la lista 711”, aseguró. En el encuentro de delegados de la Lista 711, se aprobaron varios documentos relacionados al “rol de la izquierda en esta etapa del progresismo”, la equidad y género, salud, educación, vivienda y políticas sociales. Además, según un comunicado del sector, se aprobó “reafirmar nuestro compromiso para lograr continuidad del proyecto político de izquierda”.

Reclamaron una “ofensiva” y una mayor militancia política Mujica no sabe “cuánto tienen de verdad” los datos sobre la corrupción “K”

José Mujica junto con Raúl Sendic. Foto: Leonardo Mainé

Mujica y Sendic coincidieron en que es necesario mayor militancia política y reclamaron una ofensiva frentista. Sendic dijo que “Pepe, es el candidato que nos garantizaría si quisiera ser el candidato, el triunfo, el llamado que él hace a la militancia lo comparto porque independientemente de quien sea el candidato lo que más se necesita es una gran ofensiva de trabajo y política en todo el país que nos garantice llegar y restablecer la alianza con la base social de cambio que son los trabajadores, los estudiantes y los profesionales; a todos ellos los necesitamos para establecer una base que nos permita asegurar la próxima elección”.



Sendic también se refirió a las críticas desde la oposición por la gestión al frente de Ancap. “En toda la política hay gente a favor y en contra, hay gente que puede analizar críticamente la gestión que hicimos en Ancap y hay gente que puede verla favorablemente”, apuntó.



El líder de la Lista 711, añadió que “en la gestión que hicimos, no estuvimos solos, cumplimos con el objetivo que el gobierno había planteado, desarrollamos un plan de inversiones de U$S 1.200 millones, eso después requirió una recapitalización de la empresa”. “De 500 y pocos millones”, resumió.

Agregó que “el resto la empresa se hizo cargo de pagar esas inversiones y las mismas están hechas y permite n que hoy Ancap tenga los resultados que hoy tiene que son positivos”. “No hice ninguna gestión que no estuviera en conocimiento de todo el resto del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del ministro de Industria, jamás hicimos nada que estuviera oculto”, señaló.



Por su lado, Mujica dedicó su parte oratoria en el cierre de la actividad de la Lista 711 a la complejidad del capitalismo, los hábitos de consumo, el “holocausto ecológico” y a lo que espera del futuro cercano. También se refirió al uso que se le da hoy a las redes sociales de Internet. “Las nuevas tecnologías son maravillosas porque un muchacho camina por la calle y con una universidad en el bolsillo pero las nuevas tecnologías le dieron voz a todos los idiotas y a todas las almas podridas que puede haber en este mundo, transformando capítulos de información en un verdadero basurero”.

A su vez, el líder del MPP se refirió al entramado de denuncias sobre el lavado de dinero y coimas en Argentina: “En estos días, le han sacado tanta plata, tanto valor, yo no sé si las acusaciones de corrupción que hay, no sé cuanto tienen de verdad, de novela no sé, lo que tengo perfectamente claro es que todo eso si fuera cierto es una miseria propia con respecto a la pérdida de valor que tuvo el trabajo del pueblo argentino”.



Dentro del Frente Amplio generó sorpresa el hecho de que Mujica fuera el principal orador en el acto. Junto a Sendic, estuvieron presentes los principales dirigentes de la 711 entre los que se destacan el senador Leonardo de León, Pablo González; Saúl Aristimuño, Felipe Carballo y Susana Andrade. La actividad fue promocionada con varios afiches. “La unión los hará fuertes” (de la fábula del griego Esopo), “Hechos no palabras” (frase del senador romano Catón el Viejo), “Y, sin embargo, se mueve” del astrónomo italiano Galileo Galilei. Las consignas parecían ser una respuesta a las críticas que ha recibido el sector en los últimos años. La Lista de Sendic parte de la base que hay un enlentecimiento del crecimiento económico y varias dificultades para avanzar en el abatimiento de la pobreza en el país.