Mujica, Cosse y Orsi juegan en recta final de la campaña para elecciones presidenciales del FA

En la recta final de la campaña, el Frente Amplio puso en la cancha a sus principales figuras. José Mujica, Yamandú Orsi y Carolina Cosse salieron a jugar sus cartas por dos de los candidatos: Fernando Pereira y Gonzalo Civila.

Mujica al igual que Orsi estuvieron en el “Agite 609” en Las Piedras, el pasado sábado, junto a Pereira y los senadores Lucía Topolansky, Alejandro Sánchez y los diputados Cecilia Cairo, Margarita Libschitz y Óscar Amigo.



En un paralelismo con el “firmazo” contra la Ley de Urgente Consideración, Topolansky llamó al “votazo” el próximo domingo 5 de diciembre cuando se celebren las elecciones en las que disputan el máximo cargo de la coalición Pereira, Civila y la exsenadora Ivonne Passada, como candidata independiente.



En tanto, Orsi señaló que aspira a una “marea de votos” para fortalecer al Frente Amplio y prepararse de cara a las presidenciales del 2024: “¡Para poder decir festejen compañeras, festejen compañeros!”, parafraseando al expresidente Tabaré Vázquez.

“Alguna vez un trabajador tenía que ser presidente del FA y lo vamos a tener. Es simbólico y necesario”, opinó Mujica sobre la posibilidad de que Pereira -el candidato que reúne más apoyos a la interna del FA- sea proclamado presidente de la coalición.



Además, pidió a los militantes que “convoquen a todos los frentistas a que vayan a votar”. “No es obligatorio, pero es un voto moralmente comprometido con la suerte del FA”, dijo.



Al final del discurso, Mujica señaló: “Me voy a morir feliz porque pertenezco a una generación que puso toda la carne en la parrilla y no ha sido en vano, me puedo morir tranquilo porque vendrán otros a levantar las banderas”, en alusión a figuras de recambio entre los que están Orsi, Pereira y Sánchez.

En tanto, la intendenta de Montevideo participó anoche junto a Civila en un acto en la Plaza Goes, donde anunció formalmente el respaldo a su candidatura y destacó la “valentía” que tuvo el diputado socialista al cuestionar en su momento la declaración de la esencialidad de la educación. En tanto, hizo hincapié en la necesidad de tener “un Frente Amplio más ágil y con propuestas para la gente”.



El FA cerrará su campaña para las internas el próximo viernes 3 con un acto y caravana en Montevideo, donde estarán los tres candidatos. Los presidenciables esperan una votación de al menos 100.000 personas, al permitirse la afiliación al momento de la elección. Además del nuevo presidente se eligen los delegados al Plenario Nacional y los titulares de las departamentales de todo el país.

Al cruce de Lacalle por “libertad responsable”



El candidato a la presidencia del Frente Amplio Fernando Pereira insistió durante el pasado fin de semana en la idea de que “la derecha está nerviosa”. “Cuando se ponen nerviosos nos dicen mentirosos”, acotó en alusión a la campaña por el referéndum para la derogación de la ley de urgente consideración.



En el acto organizado por el Movimiento de Participación Popular en Las Piedras, Pereira aseguró que el Frente Amplio pelea por “libertad e igualdad, pero no de verso para los que tienen mucho”, en alusión al gobierno.



En la misma línea, el intendente de Canelones Yamandú Orsi afirmó que “algunos dan cátedra de libertad”, pero el Frente Amplio fue “el que sufrió los años oscuros”, en referencia a la dictadura y a los presos políticos. “La libertad no es igual para todos, no es solo un tema de responsabilidad”, opinó Orsi en alusión a la “libertad responsable”, una de las principales consignas del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou.



Orsi pidió “no dejarse arrebatar las banderas”, como la de la libertad, y señaló: “Dijeron es bueno cambiar y nosotros decíamos ‘se puede cambiar para bien o para mal’ y seguimos diciendo que el Frente Amplio esta para cambiar y mover las raíces de los árboles”.



En ese marco llamó a “construir la esperanza en el mano a mano y dando la cara con los vecinos, para que el Frente vuelva” en el 2024. El intendente pidió ser “empáticos” y entender las razones por las que no los votaron.