Monzeglio aseguró que Cardoso y él "cubrían" las "falencias" de Pérez Banchero en Turismo

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, concurrió este jueves a la comisión investigadora que indaga en la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021, y criticó el trabajo del exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien realizó denuncias contra el exministro y actual diputado Germán Cardoso.

A la salida, en conferencia de prensa, el subsecretario destacó que Cardoso "salía en territorio, notoriamente también para cubrir falencias que no eran cubiertas desde la Dirección Nacional de Turismo", apuntando contra Pérez Banchero. Graficó que si el exsecretario de Estado viajaba al norte, él se dirigía al este del país, para "cubrir mayor parte del territorio".



Contó que el "quiebre final" entre Cardoso y Pérez Banchero no fue un hecho aislado que sucedió en agosto de este año, sino que "empezó a partir de la llegada de Pérez Banchero a Turismo, en mayo de 2020".

Puntualizó que aunque se le asignó un auto y un chofer para recorrer el país, "notoriamente no lo hacía". Esta situación, dijo, le valió entre ocho y diez reuniones con Cardoso, "en forma cordial, pero recriminándole que esta persona estaba tentando hasta la propia administración".



Mientras que Cardoso recorrió en misiones 17.860 km, Monzeglio 6.360 km, Pérez Banchero hizo 2.624 km en 15 meses de la gestión Cardoso, afirmó. "Un promedio de 174 km por mes", lamentó, y luego lanzó que el nuevo director de Turismo, Roque Baudean, "en 50 días recorrió 3.724 km".



Otra crítica que hizo contra Pérez Banchero fue por su participación en reuniones del Ministerio de Turismo. Contó que de 204 horas, el exdirector nacional de Turismo participó en 12.5 horas (6%).



"Cuando sale a la prensa a decir que lo cesaban por cuestiones personales con el exministro Cardoso, nadie tenía porqué saber que estas desavenencias venían desde hacía 15 meses", dijo, y luego confesó: "Había una discrepancia y distancia personal realmente insostenible".



Frente a esta situación, contó que ante sus pedidos de "llamado a responsabilidad" de Pérez Banchero a Cardoso, el exministro generó el cargo de coordinador técnico, que hasta el martes fue ocupado por Óscar Iroldi, asesor de Monzeglio. Fue para que "de alguna manera supliera las carencias en territorio que no cumplía"



Consultado sobre las críticas de Pérez Banchero de que fue desplazado de la toma de decisiones de la firma de contratos y licitaciones por una coordinación, respondió que envió un mail el 6 de noviembre de 2020, que indicaba: "Por intermedio del presente, por instrucción expresa del ministro Germán Cardoso, informo a usted que los temas relativos a marketing, publicación y comunicación de este ministerio deberán ser programados y ejecutados en forma conjunta únicamente y exclusivamente por usted, y por el adscripto del ministro (Cardoso) Daniel Reta". Tras lo cual, subrayó: "Esto es algo que no solo no excluye de nada".



"Hemos tenido un diálogo extenso, muy fructífero. He respondido a todas y cada una de las preguntas que me han hecho", comenzó diciendo el jerarca en la conferencia de prensa de esta tarde.