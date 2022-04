Montecon inició proceso para demandar al Estado uruguayo por acuerdo con Katoen Natie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La operadora portuaria Montecon informó este martes que inició el proceso para demandar al Estado uruguayo por el acuerdo que llevó a cabo con la empresa belga Katoen Natie, en el que se estableció la extensión hasta el año 2081 de la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo.

"El martes 26 de abril Neltume Ports S.A y ATCO Ltd., accionistas de Montecon S.A., operador portuario del Puerto de Montevideo, dieron inicio a los mecanismos de solución de controversias previstos en los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones celebrados por la República Oriental del Uruguay con Chile y Canadá", informó la empresa mediante un comunicado.



En una carta enviada ayer al gobierno, se lo notificó del inicio del proceso de demanda por violación de los tratados internacionales mencionados. A partir de esta comunicación se abre un período de conversaciones que puede terminar en el inicio de le demanda.

“Las medidas (de la concesión) son cuestionadas por los inversores, porque atentan contra la libre competencia de los operadores portuarios del Puerto de Montevideo, restringen el alcance de las habilitaciones portuarias de su filial Montecon, establece un monopolio de hecho en favor de Terminal Cuenca de Plata (compuesta en un 80% por Katoen Natie y un 20% por la Administración Nacional de Puertos) y una serie de privilegios en favor de esta compañía”, dice el texto.



Montecon considera que "a través de estas medidas el Estado de Uruguay interviene el mercado de servicios portuarios para favorecer a Terminal Cuenca de Plata S.A., disponer el desvío imperativo de servicios de línea a dicha terminal y establece otra serie de privilegios que en la práctica generan un monopolio de hecho en su favor".



"Las medidas dispuestas por el Estado de Uruguay causan graves perjuicios a Montecon y sus accionistas Neltume Ports S.A. y ATCO Ltd. por cientos de millones de dólares, más allá de que perjudican seriamente a los usuarios del Puerto de Montevideo y al comercio exterior de Uruguay", agrega.



El comunicado finaliza diciendo que "Neltume Ports S.A y ATCO Ltd. no piden privilegios ni tratos especiales, sólo piden que se restablezca el régimen de libre competencia vigente hasta antes de la adopción de las medidas y en esas condiciones se permita el desarrollo de un servicio más eficiente y competitivo en beneficio de los usuarios del Puerto de Montevideo y del comercio exterior de Uruguay".



Días atrás, la Terminal Cuenca del Plata (TCP) dio a conocer un documento que presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en el marco del enfrentamiento que mantiene con Montecon y dijo haber tolerado "falsedades o descalificaciones, en gran parte basados en información parcial o maliciosa" por más de un año.

Los últimos enfrentamientos públicos entre TCP y Montecon ocurrieron hace varios meses. En el medio sucedieron instancias judiciales en el TCA, donde colidan intereses de ambas sociedades. La pérdida de un servicio de movimiento de contenedores, que dejó de operar con Montecon y pasó a la Terminal Cuenca del Plata, reavivó la disputa entre ambos consorcios.