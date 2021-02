Molestia en el Partido Colorado por falta de participación en las decisiones del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Que no les avisan de las decisiones de gobierno. Que no los consultan para diseñar las estrategias de la coalición. Que los ministros colorados se enteran por la televisión de los anuncios de otras carteras. Que les falta información para defender los posicionamientos del Poder Ejecutivo. Y hasta que no los invitan a las actividades en el interior del país, cuando viajan autoridades del gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle Pou. Esta combinación está generando cada vez más malestar en el Partido Colorado.

Si bien no han querido salir a asumir públicamente una posición de confrontación contra el Partido Nacional, un grupo importante de dirigentes del sector que lideraba Ernesto Talvi -Ciudadanos- entiende que es momento de reclamar con más fuerza la instalación de una mesa de negociación en la que estén sentados los líderes de la coalición de gobierno.



“No podemos ser espectadores y nada más. Las buenas noticias son de ellos, y cuando son malas la responsabilidad ahí sí es compartida entre todos los socios”, comentó a El País un legislador de Ciudadanos, que prefirió mantener su nombre en reserva para evitar un escenario de confrontación.

En una reunión que mantuvieron legisladores de Ciudadanos el 1º de febrero -en la que también había algunos integrantes de Batllistas- el trato del gobierno a los colorados fue el tema casi excluyente de conversación. La molestia se resume en una frase, la cual suelen repetir: “Los blancos hacen y deshacen”. Así lo comentaron también en reuniones informales que se llevaron a cabo a principios de esta semana en el Parlamento, y se lo trasladaron al menos a dos dirigentes blancos, según supo El País.

El pasado 25 de noviembre el Partido Colorado envió una nota formal a Lacalle Pou para solicitarle la conformación de una mesa en la que poder conversar y discutir estrategias conjuntas de la coalición. Pasaron 76 días y al momento no han tenido una respuesta.

Ese tema los tiene especialmente preocupados. Pero la “gota que derramó el vaso”, según graficó uno de los legisladores de Ciudadanos, fue el anuncio por parte del Ministerio de Industria del nuevo cambio en el sistema de etiquetado de alimentos. Más aún cuando el subsecretario de ese ministerio, Walter Verri, es colorado, y según señalaron a El País fuentes de Batllistas y Ciudadanos, ni se les avisó de la intención de establecer cambios.



“Parece que estamos pintados”, opinó la diputada Nibia Reisch en reuniones informales con sus compañeros, según confirmaron a El País dos personas que la escucharon.

Los colorados dicen que tampoco les están consultando en las negociaciones por la ley de medios y los combustibles, y que durante las gestiones para la compra de vacunas ni siquiera les dieron información bajo la “estricta reserva de confidencialidad”.

El secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, dijo ayer a El País que la mesa de la coalición ya fue planteada y al momento no ha habido una respuesta formal. Pese a esto, confía en que se alcance en algún momento de este año.



Al ser consultado sobre si los colorados sentían que desde el gobierno no se les estaba dando participación suficiente, Sanguinetti respondió: “No hay que buscarle cinco pies al gato. Lo que pensamos de la coalición ya lo dijimos, y no tenemos nada para agregar. Sí tenemos para opinar, y vamos a opinar mañana (por hoy) sobre nuestra visión de este momento”. Hoy se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado por primera vez en el año.