Miranda sobre dichos de Petinatti: "En aquel momento conversamos y se le dio el tránsito que se le da a las denuncias"

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda respondió a las afirmaciones del conductor radial Orlando Petinatti que ayer en el programa Todas las voces (Canal 4) sostuvo que le había dicho al actual presidente del Frente Amplio en 2014 dónde podría estar enterrada Elena Quinteros, la maestra uruguaya detenida en el año 1976 dentro de la Embajada de Venezuela en Montevideo y cuyos restos nunca fueron encontrados.



“Lo que dice Petinatti ayer es efectivamente así, yo me reuní en 2014” con él, dijo este miércoles Miranda. “En aquel momento conversamos y se le dio el tránsito que se le da a las denuncias”, agregó el presidente del Frente Amplio en Informativo Carve de Radio Carve.

“Ninguna denuncia se toma a la ligera, tengo una larga experiencia en esta materia y en ese momento se tramitó hacia Secretaría del Pasado Reciente”, añadió.

Miranda agregó en relación a la información que le llevó Petinatti: “Este (el de Quinteros) es un caso más, no menor, no estoy desmereciendo el caso, pero es una denuncia de tantas que he recibido en todos estos años y siempre lo tramité a través de la Secretaría de seguimiento”.

“La Secretaría de Pasado reciente lo mete dentro del marco de la investigación, será (Eduardo) Pirotto en todo caso el que pueda dar el nivel de detalle. Por lo que me dice Pirotto, insisto hablé hoy de mañana, me dice nos pusimos en contacto con la denunciante, porque no es Petinatti el denunciante es una tercera persona”, comentó Miranda.“Pirotto me dice que sí que se puso en contacto, tomó la información y se incorporó a la investigación en general”, manifestó. Pirotto es integrante de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente



"Yo insisto que yo no soy investigador, nunca investigué. Es habitual que las denuncias vengan a mí por mi trayectoria familiar, por ser una cara visible, por ser hijo de desaparecidos, desde luego, pero yo nunca hice investigaciones", insistió Miranda y agregó: "Creo que las investigaciones la tienen que hacer gente idónea que está preparada para eso".

En la mañana de este miércoles, en Poder Ciudadano de Azul FM, Petinatti volvió a referirse al tema y agregó un dato que no había brindado en Todas las voces: de acuerdo al testimonio de la mujer, el cuerpo de Quinteros estaría en el Batallón 13.



Consultado sobre esto Mirando indicó: "Francamente no lo recuerdo que Petinatti me haya dicho que es el Batallón 13, probablemente me haya dicho. Ahora, la denuncia del probable paradero como enterramiento clandestino de Elena Quinteros del Batallón 13 es una información que venimos manejando de mucho tiempo antes de 2014 y lo digo con total certeza, es en el Batallón 13 que aparecen los restos de mi padre. Mi padre desaparecido es inhumado en el Batallón 13 y sus restos son hallados en el propio Batallón 13 en 2005".



"Siempre hubo testimonios de que Elena Quinteros podría haber sido inhumada en el batallón 13, ahora eso no lo hemos podido corroborar a lo largo de los años", agregó.



Miranda dijo que "el contenido de la denuncia que hace la denunciante de la cual es vehículo Petinatti no es inverosímil en absoluto" y que "confirma, o en todo caso va en el mismo sentido, una serie de denuncias que habíamos tenido mucho antes de 2014".



El presidente del Frente Amplio dijo que "no era la Secretaría de derechos humanos de la Presidencia" quien investigaba sino que "era la Secretaría de Pasado reciente que estaba a cargo de la licenciada Graciela Jorge". "Yo recojo la denuncia y no soy yo el que investiga por razones personales, pero además por razones institucionales, y la vehiculizo por donde hay que vehiculizarla que es la Secretaría de Pasado reciente y se la hago llegar a Eduardo Pirotto", sentenció.