Sartori dijo que encuestas de mayo le permitirán “pegar un batacazo” en la interna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato del partido Nacional Juan Sartori dijo este jueves durante una recorrida por Nuevo Berlín y San Javier -localidades del departamento de Río Negro- que las críticas hacia él surgen de quienes están en el sistema “desde siempre haciendo lo de siempre” y pidió conocer cómo se financian las campañas de los otros candidatos.



“Por suerte en democracia es la gente la que elige un candidato. He recibido críticas desde el primer día que lancé mi candidatura, en cierta manera es normal para lo que están ahí desde siempre y seguramente vean con recelo y preocupación que la gente se esté movilizando con una efervescencia tal por un candidato que es distinto a lo que hacen ellos desde toda la vida”, expresó.



“No me preocupa, es más, me parece normal y más de lo mismo. No me voy a preocupar ni un minuto sobre lo que piense el sistema político de lo que estoy haciendo. No critico ni comento lo que hacen los demás porque tampoco me interesa mucho”, dijo el precandidato blanco.



En relación a la tendencia que muestra cómo ha crecido en las últimas mediciones en las encuestas, considera que es el resultado de “trabajar duro y de una forma diferente. Por supuesto que me entusiasma recibir el cariño de la gente que se ve reflejado en las encuestas que van creciendo cada vez más”.



Desde noviembre -cuando irrumpió en la política nacional- a hoy Sartori pasó a marcar en las encuestas 17% (Cifra), 14% (Opción) y 16% (Equipos). Está tercero detrás de los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.



Además, Sartori comentó antes del acto en Nuevo Berlín, ante un grupo de cuatro personas, que tiene datos de encuestas que serán divulgadas en los primeros días de mayo que le permitirán “pegar un batacazo” en la interna blanca.



“Esto no me cambia la forma ni la estrategia de trabajar. Voy a seguir así hasta el 30 de junio porque quiero ganar la elección interna”, expresó en la recorrida que hizo por Nuevo Berlín y San Javier, acompañada por su esposa Ekaterina Rybolovleva.



En la colonia rusa de San Javier se tomaron unos minutos para visitar el museo de los inmigrantes rusos.



Sobre la defensa pública realizada por la senadora del MPP Lucía Topolansky, Sartori expresó que sería buena cosa conocer cómo se financian los partidos políticos.



“Acá tienen a un uruguayo que decidió comprometerse por el país. Aquí no hay ningún misterio que yo estoy financiando mi propia campaña. Se critica mucho pero me gustaría saber quiénes financian las campañas de los demás”, cuestionó.



Sostuvo, además, que está cumpliendo su trabajo “de manera independiente con intenciones de sacar el país adelante y la movilización de la gente se está dando de manera natural por lo que creo que mi manera de hacer política es más sana que la tradicional”, indicó