Topolansky defendió a Sartori: dijo que la oposición no puede quejarse de su campaña

La vicepresidenta Lucía Topolansky habló esta mañana sobre la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En diálogo con el programa Fuentes Confiables de radio Universal, la jerarca sostuvo que la campaña está "muy rara, muy particular" porque "en realidad no se puede decir cuáles son los pingos que van a competir con nítida claridad para octubre".



Para Topolansky, "el partido que muestra mayor prolijidad es el Frente Amplio (FA) que ya tiene un programa definido desde fin del año pasado y cuatro candidatos bien definidos (Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Oscar Andrade) con sus énfasis, y no hay esos idas y venidas que esta pasando en los otros partidos".

La vicepresidenta, en un pasaje de la entrevista, habló puntualmente de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que la oposición se negó a votar: dijo que "lamenta" que "ahora todos se quejan", que critican "que (Juan) Sartori tiene plata, que aquí que allá. Pero en su momento no quisieron dar los votos".



Dijo que "esa fue una idea de Pepe (José Mujica), antes de jubilarse planteó esa idea, se formó una comisión interpartidaria en el Senado, se trabajó meses, después se aprobó la ley, se votó por unanimidad algunos artículos".



Pero añadió que cuando el proyecto pasó a la Cámara de Diputados "ahí faltó un voto nuestro y todos los de la oposición, pero justamente una de las cosa que regulaba era los dineros de la campaña".



"Ahora se quejan, le echan la culpa al pobre Sartori que en realidad si no está regulado puede hacer lo que se le cante y está en ley, cuando tenían en la mano la herramienta", sostuvo la jerarca, que agregó, "yo no lo puedo entender, es como de locos esto".