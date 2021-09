Luis Lacalle Pou y Carolina Cosse, cercanos en un acto por la democracia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, compartieron estrado ayer durante un acto en la Plaza Independencia organizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en homenaje a los 36 años de democracia ininterrumpida desde 1985 hasta la fecha.

Ambos jerarcas y líderes políticos fueron los invitados estrellas por el economista Ignacio Munyo, que inauguró una muestra fotográfica de todos los presidentes electos desde el fin de la dictadura militar.



Los discursos fueron conceptualmente complementarios.

La primera en tomar la palabra fue la dirigente frenteamplista, que se refirió a la construcción de “confianza” democrática por parte del pueblo uruguayo, el que día a día “pone la vara para el sistema político muy alta”. Lacalle, por su parte, habló de la “responsabilidad de los gobernantes” y de la “responsabilidad” de los ciudadanos en su más amplio sentido como “firmes vigilantes de la democracia”.



Terminada la parte oratoria, el primer mandatario y la jefa comunal recorrieron juntos los cubos armados en la plaza con las imágenes históricas, en un ambiente fraternal y distendido, como lo han hecho en otras oportunidades.

Así, por ejemplo, cuando la recorrida guiada por Munyo terminó con las fotos de las asunciones presidenciales de los partidos tradicionales para pasar al inicio de la era frenteamplista con la llegada al poder de Tabaré Vázquez, el presidente le dijo a la intendenta: “Ahora viene la parte que más te gusta, (aunque) no la última”.



Luego, ante la observación de que todos los expresidentes se veían más jóvenes cuando recibieron la banda presidencial en comparación a cuando la traspasaron, advirtió a los periodistas que no analicen ese detalle en las fotos de su propia asunción. Y minutos después, al posar con Cosse para las fotos finales, ambos de tapabocas, bromeó: “Es raro que no hayamos sacado el decreto para poder sacárnoslo al aire libre”.