Lima dio explicaciones tras ser bendecido en su despacho; en Salto le llovieron críticas

Tras recibir en su despacho municipal a un pastor brasileño para que realizara una ceremonia religiosa y le diera su bendición, el intendente de Salto Andrés Lima decidió usar su cuenta de Facebook este martes para aclarar el hecho.



"Por mi investidura, semanalmente recibimos a muchas organizaciones, tanto sociales, como políticas, deportivas, sindicales, religiosas, educativas, etc. Algunas de ellas con planteos concretos hacia la Intendencia y otras simplemente ser recibidas a los efectos de transmitirnos información de sus actividades o su trabajo en el medio", expresó el intendente.



Además el jefe comunal de Salto agregó: "Más allá de mi creencia religiosa, hemos recibido a católicos, protestantes, evangélicos y umbandistas". Lima dijo que en todas las ocasiones las personas fueron escuchadas con "el más profundo respeto".



A su vez el intendente dijo que en cada encuentro de este tipo siempre se despidieron con "un apretón de manos, un abrazo", y que en "algún caso, solicitan realizar una oración de bendición, en entendimiento de haber sido recibidos y escuchados". Lima sostuvo: "En ocasión de haber recibido a integrantes del Ministerio Evangelístico Tiempo de Victoria, eso fue lo que ocurrió".



Críticas

Lima recibió varias críticas por haber recibido al pastor en su despacho comunal durante el pasado fin de semana. "No puede pasar muchos días sin dar la nota, pero para mal", dijo Felipe Mutti, dirigente de la lista 888 del Frente Amplio.



Mutti, que mantiene una fuerte discrepancia con la gestión del intendente, afirmó que Lima violó el artículo 5 de la Constitución, que establece: "Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones".



El dirigente de la lista 888 no fue el único que cuestionó lo sucedido. La edil del Partido Colorado María de los Ángeles Márquez solicitará en una sesión de la Junta Departamental -que se realizará el próximo jueves- incluir el tratamiento y discusión del tema.



La edil entiende que entiende que el jefe comunal de Salto violó la laicidad

permitiendo la realización de un acto religioso en el despacho municipal.



“A nivel de la Junta Departamental debe existir un pronunciamiento sobre este acto cometido por el intendente. Es una clara violación a la laicidad que cometió Lima y nosotros como ediles no podemos quedar ajenos a que expresemos nuestro punto de vista”, dijo.



Lima, quien hasta antes de asumir su cargo en el gobierno departamental participaba de las actividades de la Diócesis de la Iglesia Católica, estuvo presente el pasado 23 de setiembre en el acto de la asunción del nuevo Obispo, Monseñor Fernando Gil, y luego comulgó. El evento fue presidio por el Cardenal Daniel Sturla.