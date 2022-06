Layera "no entregó" información a su sucesor porque "renunció antes", dijo Calabria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Calabria, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, indicó este jueves que Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional durante gobiernos del Frente Amplio, "no le entregó" información a su sucesor Diego Fernández. Estas declaraciones surgen pocos días después de un llamado a sala al ministro Luis Alberto Heber donde en una "sesión secreta", las máximas autoridades de Interior presentaron varios datos sobre abastecedores de la droga en la zona metropolitana y de las 45 bandas encargadas de regentear las bocas de droga.

Consultado en Informativo Carve (850 AM) sobre qué información recibieron vinculada al narcotráfico de la anterior administración, Calabria respondió que Layera "no le entregó" información a su sucesor "porque renunció antes", y esto, aseguró, "profesionalmente es muy cuestionable".

Ante la repregunta de si comenzaron de cero, expresó: "Arrancamos muy mal y la transición a nivel policial no fue la mejor". E insistió: "Los mandos policiales suelen hacer una transición, y ya le digo, Layera que era el director de Policía Nacional renunció antes; no le entregó a Diego Fernández, (designado) la dirección de la Policía. Eso marca un talante que no compartimos".



"Obviamente que el personal continúa, y la información en la mayoría de los casos se continúa", aseguró.



Calabria señaló que la administración que comenzó en marzo de 2020 no removió a todos los jerarcas del gobierno pasado. "En Inteligencia se ha mantenido" el cargo, puso como ejemplo, y remarcó que los jerarcas que se removieron fue porque "no tenían el mismo criterio de política de seguridad".