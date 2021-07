Lacalle a los socios del Mercosur: "Si no vamos todos juntos, déjennos avanzar a nuestra velocidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou recordó durante su participación este viernes en el XIV Foro Atlántico "Iberoamérica: Democracia y Libertad en tiempos recios", que la idea de flexibilizar el Mercado Común del Sur (Mercosur) no es nueva sino que "es un reclamo de hace muchos años".

"Tres partidos políticos han pasado por el gobierno y los tres partidos han insistido en este tema. Simplemente que nuestro gobierno ha tomado una decisión de no quedarse solo en las palabras y avanzar", indicó el mandatario.



Lacalle Pou dijo que además la idea fue mencionada por Uruguay en diversas cumbres y que desde que asumió en el gobierno adelantó cuál sería su objetivo.



"Llegamos a un punto en el que se acerca el fin de la pandemia, o por lo menos la luz está más cerca. El mundo va a arrancar con más vertiginosidad aún, va a estar ansioso de comerciar, de intercambiar, de integrarse", expresó.

En este línea, el mandatario consideró que tanto Uruguay como el Mercosur en su conjunto tienen una "posición privilegiada", pero a esto se le suma que son "la quinta región más proteccionista del mundo".



"Cada vez que nosotros recibimos a un embajador extranjero o hablamos con un mandatario extranjero, tienen vocación de relacionarse más", lo que demuestra que "el mundo va hacia allá", consideró.



Durante su discurso, Lacalle Pou reiteró que Uruguay se puede posicionar con más fuerza en el mundo si está acompañado de los países que integran el Mercosur. "Ahora, si no vamos todos juntos, a nuestros socios les decimos: Déjennos avanzar a nuestra velocidad y déjennos luchar por nuestra prosperidad".



"Esto no supone romper el Mercosur, esto no supone romper la regla del consenso. Sin perjuicio de las voluntades políticas de otros países, nosotros nos amparamos en el régimen jurídico del bloque y por eso en voz serena pero firme hemos dicho 'Uruguay avanza', esperemos ser todos juntos pero sin duda va a avanzar", finalizó.

Esta idea de comerciar con otros países fue mencionada por el jefe de Estado durante la cumbre que tuvo lugar en la mañana de ayer jueves. En ese momento el mandatario ratificó que Uruguay se quedará en el bloque, pero aseguró que buscará comerciar con otros países.