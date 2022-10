Lacalle Pou sobre la reforma jubilatoria: “Urgencia se debe acompañar en Parlamento”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou -rodeado de sus ministros, el abogado especializado en seguridad social Rodolfo Saldain y otras autoridades del gobierno- defendió ayer de noche, una vez más, la reforma jubilatoria. El proyecto se enviará hoy al Parlamento, y, en palabras del mandatario, la “coalición tiene un acuerdo de avanzar rápidamente sobre este tema”.

El mandatario realizó una conferencia de prensa después del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, donde los líderes de las carteras pusieron sus firmas al proyecto. Fue el paso previo a que ingrese al Senado, donde se discutirá el articulado y se pronunciará oficialmente el Frente Amplio.



La “urgencia” debe “acompañarse por parte del Parlamento”, aseguró Lacalle Pou. El mandatario calificó el proyecto de ley como “perfectible”, pero remarcó que debe conservar las “características de la necesidad, sostenibilidad y solidaridad”.



Por otra parte, el presidente espera que el Frente Amplio haga “aportes positivos” en el Parlamento. La coalición de izquierda evitó pronunciarse orgánicamente sobre la iniciativa hasta que ingresara al Parlamento, más allá de algunos planteamientos sectoriales que fueron críticos con la propuesta presentada tiempo atrás en un anteproyecto que no contemplaba las modificaciones solicitadas por los socios de gobierno.



Habrá que ver cuál es el margen que tendrán los legisladores para hacerle modificaciones a un texto que tiene el visto bueno, al menos de manera pública, de los ministros y los líderes de la coalición.



El mandatario aseguró que, “si los aportes son positivos y van en el sentido de la reforma”, están “abiertos” a hacer los cambios. Y añadió: “Creer que es el mejor proyecto es pecar de soberbia. Si se guarda la armonía que necesita este proyecto de ley, bienvenido. Voy a hablar de las perillas: hay que hacer sintonía fina entre la de la velocidad y las modificaciones”.



Costo político

Una vez más, el presidente aseguró que llevar adelante la reforma no les generará un “costo político”. No obstante, sí lo pagará el que “no tenga un acto de responsabilidad nacional (y no la realice), sabiendo que hay que reformar la seguridad social”.



En ese sentido, indicó que no le van a dejar la reforma para el próximo gobierno, “sea de la ideología y el color que sea”. Por ese motivo, están “muy satisfechos de haber llegado a un acuerdo con la coalición de gobierno”.



El anuncio de consenso entre los socios de la coalición se realizó el lunes, cuando los líderes de cada partido se reunieron con el mandatario en la Torre Ejecutiva. Tras el encuentro, brindaron una rueda de prensa donde mostraron unidad y, además, anunciaron modificaciones -como era de esperar- al anteproyecto.

Compromiso

Una promesa de campaña, incluida en el Compromiso por el país -acuerdo que firmaron los partidos de la coalición-, es “considerar la eliminación gradual” del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) en la “medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita”.



Ayer, Lacalle Pou contó que tiene un acuerdo con la ministra de Economía Azucena Arbeleche sobre este impuesto. Y es el siguiente: si la economía crece más del 3,8% este año, parte del “exceso de crecimiento sobre el planificado se va a volcar para disminuir el IASS y otra parte para” el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).



“Hace muchísimos años que un gobierno” no hace un “esfuerzo económico y que, además, le afloje el bolsillo a los ciudadanos”, añadió.

Defensa

Lacalle Pou realizó, nuevamente, una defensa del proyecto de ley que, de aprobarse, será uno de los puntos más importantes de su gobierno. El mandatario explicó que es “necesario hacer la reforma”, la cual es “sostenible en el tiempo” y es que, si no lo fuera, “de nada serviría todo este esfuerzo de técnicos y de voluntad política”.



Dentro de los puntos que destacó están el tiempo de transición, que será de 20 años, cuando la reforma del ’95 duró nueve meses.



Además, según el mandatario, tiene una “profunda dosis de solidaridad”. Las jubilaciones “más pequeñas, salvo algún caso aislado”, tendría un aumento con el nuevo régimen. A su vez, “hay un tratamiento especial que aumenta los beneficios a aquellas familias que tienen hijos con alguna discapacidad”.



Otro punto que resaltó es el hecho de que las personas podrán continuar trabajando a pesar de estar retiradas, algo que hoy solo pueden hacer pocos. En ese sentido, comentó: “Todos conocemos algún jubilado que, porque quiere estar ocupado o necesita un ingreso extra para subsistir, hace alguna changa (...) trabaja en negro”.

“Para no hipotecar el futuro de los uruguayos y nuestro país”



Tras finalizar el Consejo de Ministros, el gobierno emitió un comunicado donde asegura que la reforma es un “deber ético y ciudadano, un acto de responsabilidad nacional, que no es opcional y que trasciende visiones políticas y sectoriales de corto plazo”.



“Se trata de asumir la realidad y de actuar en consecuencia, de gobernar generando condiciones para un futuro mejor”, añadió.



A su vez, indica que la reforma “reconoce la nueva dinámica de nuestra sociedad y adecúa el sistema para no hipotecar el futuro de los uruguayos”. “Y, en definitiva, de nuestro país todo”, se agregó en el texto.



“Permitirá asegurar una vejez digna, pero también no endeudar ni complicarle el futuro a los jóvenes. Se busca evitar que se llegue a un gasto incontrolable en jubilaciones, lo que dará la posibilidad a los futuros gobernantes de disponer de recursos y de dedicarlos en quienes más lo necesitan, como los niños y jóvenes”, concluyó.