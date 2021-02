Invertirán US$ 300 millones en obras viales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) decidió adelantar obras viales claves para el desarrollo de la economía uruguaya en momentos donde la pandemia por el coronavirus sigue mostrando sus consecuencias económicas y sociales. La inyección de dinero, ya programada para el quinquenio en la redacción del Presupuesto, derivará en reactivación laboral de forma directa e indirecta en el rubro de la construcción.

Para eso operadores públicos y privados estiman que la inversión de dinero por parte del Estado en el 2021 será de entre US$ 300 y US$ 400 millones. La diferencia corresponde a si se podrá implementar toda la obra proyectada, ya que todos los procesos implican una serie de trámites burocráticos que en algunos casos pueden enllentecer el proceso.

El subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, dijo a El País que los planes de la cartera son muy ambiciosos y se vienen trabajando a un ritmo importante. El ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, ya había marcado que la salida que el gobierno le encontró al atraso de las obras para la construcción del Ferrocarril Central, fue compensarlo con el adelanto de la construcción de la doble vía de la Ruta 5.



De esa forma la segunda planta de celulosa de UPM, la que será la más grande del país y una de las más importantes en cuanto a su producción del continente, podrá comenzar a operar en los términos previstos, tomado el canal terrestre carretero para la movilización de su producción e insumos, hacia y desde el Puerto de Montevideo.



Olaizola destacó que el esfuerzo público es significativo y ambicioso. “La puesta en marcha del Plan de Obras Viales este año generará actividad económica, fuentes de trabajo y una mejora de las rutas en todo el país”, declaró.



La doble vía de la Ruta 5 se planifica construir en tres tramos. Desde Canelones a Mendoza, a través de la concesión con la empresa Hernández y González. Una segunda parte desde Mendoza a Florida a través de una licitación que se convocará, y el tercer tramo desde Florida a Durazno, para el que hay una iniciativa privada aprobada, por lo que se deberá llamar a licitación abierta.



“La doble vía de la Ruta 5 de Canelones a Durazno es prioridad absoluta; es una obra necesaria por el crecimiento del tránsito que se observa en la actualidad, y por el desarrollo previsto de la zona en los próximos años”, opinó Olaizola.



La construcción Ruta 6 es un compromiso que asumió Luis Lacalle Pou en campaña y es otra que está en la lista del 2021.



En la Ruta 8 se realizará doble vía en el tramo que va de la Ruta 11 a la Ruta 9 a través de la concesión a Colier. Trabajos similares se plantean para la Ruta 9 desde la Ruta 8 a la Interbalnearia. También se planea terminar la doble vía en la Ruta 1.



La ampliación de la doble vía de Ruta 8 y Ruta 9, busca generar una alternativa para el tránsito que se dirige al este del país, aliviando de esta forma la ruta Interbalnearia, que presenta dificultades y congestionamientos en algunos tramos en los picos de la temporada turística y en fines de semana. En el mismo sentido, se trabaja en la búsqueda de soluciones para algunos cruces importantes, a efectos de dar fluidez al tránsito y mejorar la seguridad vial”, detalló el jerarca.



Los puntos donde se planea construir a la entrada del balneario Solís, en Maldonado a la altura del cruce con la Ruta 37, en el camino de los Arrayanes y en Canelones aún están en estudio de viabilidad.

Puentes de UPM por US$ 60 millones

UPM se encargará de la construcción de unos 30 puentes a lo largo del trazado que conectará la segunda planta de la finlandesa en Paso de los Toros, y el Puerto de Montevideo.



El costo de estas obras es de unos US$ 60 millones a cargo de la empresa extranjera. Esto fue parte del acuerdo que el gobierno actual llevó adelante al tomar el mando. Presidencia fue quien llevó adelante las negociaciones para definir los puntos exactos de estas obras que se anunciarán en las próximas semanas, ya que se está en las etapas finales de las conversaciones.



El tema fue asunto de la campaña electoral pasada, donde el líder blanco prometió que si ganaba la Presidencia renegociaría todo lo que se pueda renegociar del acuerdo firmado entre el gobierno de Tabaré Vázquez y UPM. En mayo, ya de presidente Lacalle Pou anunció que se había alcanzado un nuevo acuerdo: “Hablamos de US$ 60 millones de ahorro en infraestructura vial y US$ 68 millones de ahorro en infraestructura eléctrica, y alrededor de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM”, afirmó.