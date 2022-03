Intendencias extienden los Jornales Solidarios hasta el próximo 31 de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el día de ayer hubo acuerdo en el Congreso de Intendentes para que continúe el programa de Jornales Solidarios hasta el 31 de mayo próximo, dijo a El País el intendente de Salto, Andrés Lima. Ahora el Congreso le solicitará al gobierno que envié el proyecto de ley de extensión del programa al Parlamento.

Con este acuerdo, los intendentes de todo el país pedirán reeditar la iniciativa denominada Oportunidad Laboral -conocida como de Jornales Solidarios-, que establece una paga de $12.500 para personas que hagan determinadas tareas durante 12 días al mes. Los trabajos los asignan las intendencias y los municipios.



El Poder Ejecutivo diseñó el programa de Jornales Solidarios para atender la falta de empleo por los efectos de la pandemia del covid-19, y se extendía, en principio, hasta este mes.

Se registraron postulantes en cada uno de los departamentos, provenientes de 701 ciudades y localidades. En total, se apuntaron 250.605 personas, de las cuales 141.263 eran mujeres, 108.840 hombres y 502 figuran como “otros”, según información recopilada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.



Los puestos se sorteaban y para participar se debía tener entre 18 y 65 años y estar desempleado sin recibir ninguna prestación, pensión, subsidio o jubilación.



El presidente Luis Lacalle Pou había adelantado que se darían beneficios y exoneraciones a las intendencias que decidan por su cuenta ampliar y extender el programa de jornales solidarios en sus localidades.

"Buena noticia"

Consultado sobre este tema, el presidente dijo que es una “buena noticia”, y añadió: “Hay que evaluar los distintos departamentos, que han tenido diferente crecimiento en la actividad laboral. El desempleo no es el mismo en todos los departamentos y, dentro de ellos, tampoco en todas las localidades. Me parece una buena decisión. No fue exclusivamente instancia del Ejecutivo, es una conversación que venimos teniendo informalmente con el Congreso de Intendentes”.



Además, el mandatario se refirió a la posibilidad de realizar “jornales de invierno” con fondos del Poder Ejecutivo y “de algún recurso de las intendencias”.

“Hay que ir evaluando a medida que crezca la tasa de empleo y se reduzca el desempleo, pero esta experiencia ha sido muy buena en la gran mayoría de los departamentos”, concluyó.