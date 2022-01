"Es hora de que vuelva el GACH", afirma Fernando Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente electo del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que debido al aumento sostenido de casos de coronavirus que se registra en el país desde la llegada de la variante ómicron, es necesario convocar al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para "evitar complejidades".

"El consenso con la ciencia es de todos los partidos políticos, es hora de que vuelva el GACH para la tranquilidad de todos los uruguayos/as", indicó Pereira a través de una publicación en su cuenta de Facebook. "La situación es compleja y, de nuevo, nadie propone cuarentena obligatoria, pero sí sostenemos que debería convocarse al GACH para evitar complejidades", agregó.



En la publicación, el presidente electo del FA detalló algunas de las situaciones como el cierre de restaurantes y la tensión al sistema sanitario primario que se han generado por el aumento de casos. En ese sentido, consideró que "si este crecimiento exponencial continúa, como todo lo indica, van a ser múltiples las dificultades para poder cubrir servicios esenciales".

"La vacunación ha sido un acierto, y aunque hubo errores al principio como haber rechazado la negociación con Pfizer, luego se subsanaron", indicó Pereira y agregó que, sin embargo, "dejar todo librado a la vacuna es, como mínimo, demasiado osado".



Con respecto a las declaraciones realizadas ayer por el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa, quien indicó que "no tomar medidas es una medida", opinó: "Cuando no se toman medidas, las consecuencias ulteriores las coloca la vida misma".



Durante la conferencia, el mandatario también negó que se esté pensando en una posible convocatoria a los miembros del GACH. "Tenemos conversaciones cotidianas informales, porque entre otras cosas se formó una linda relación", dijo al respecto.



"Después, a través del famoso grupo de WhatsApp (que mantiene con los integrantes del grupo), recibimos información internacional, los últimos documentos escritos... esa es la relación que tenemos y a veces los que no somos idóneos les hacemos algunas consultas, pero convocar como tal, no", dijo.

El grupo asesor, que era liderado por Henry Cohen, Fernando Paganini y Rafael Radi, llegó a su fin en junio del año pasado. En ese momento, el presidente aseguró que se mantendría "un vínculo tipo teléfono rojo para algunas cosas".