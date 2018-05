Gobierno y Un Solo Uruguay se miden ante reclamo rural

Son la nueva piedra en el zapato del presidente Tabaré Vázquez; el movimiento de productores rurales Un Solo Uruguay volverá a manifestarse pacíficamente hoy en una nueva sesión abierta del Consejo de Ministros que se desarrollará en La Macana, en Florida. Es que a tan solo 50 metros de donde sesionará el gabinete, el movimiento realizará un acto para expresar su indignación frente a la "ignorancia" del gobierno a sus reclamos.

Uno de los voceros de Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi, dijo a El País que seguirán reclamando para que "se preste atención a la problemática que existe en el sector rural". Franchi indicó que el acto paralelo no interferirá con el Consejo de Ministros. Los productores rurales esperan la respuesta del gobierno a un documento entregado el pasado 21 de marzo denominado "Propuesta de metodología de análisis de baja en el precio del gasoil", en la que se reclama una rebaja en el precio del gasoil. El texto fue elaborado por la Asociación y la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Cultivadores de Arroz y el propio movimiento.

En plena cosecha de arroz y de soja, los productores nucleados en el movimiento consideran que "el tiempo pasa y las preocupaciones siguen siendo las mismas". Franchi indicó que el Poder Ejecutivo "sigue sin leer bien lo que está pasando y lo que venimos alertando desde enero hasta ahora que sigue sin entenderse". Alertó que "se seguirá haciendo hincapié en que hay un problema mucho más complejo, mucho más grande por venirse y que no está lejos, está a la brevedad", en referencia a las dificultades que atraviesan las cosechas de los cultivos de verano y su afectación a los comerciantes y transportistas.

"No se nos convoca, y las propuestas tenemos que hacérselas llegar igual, no tenemos temas agendados para las próximas reuniones, no sé qué pasa, en qué país nos transformamos que un grupo muy importante pide al gobierno que se le preste atención y somos ignorados", apuntó el vocero de Un Solo Uruguay.

El documento en manos del Poder Ejecutivo fue elaborado asumiendo que se venden cada año 900 millones de litros a un precio actual de $ 40,4 por litro, y apunta a llevarlo a $ 31 que era el valor de paridad de importación en enero de este año. Calcula que la caída en la recaudación anual que implicaría la implementación de las medidas sería de US$ 221,2 millones.

Por su parte, en la previa al Consejo de Ministros, el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alberto Castelar, dijo que "hubo varias respuestas con el tema del gasoil para varios sectores productivos". Puso como ejemplo que recientemente se aprobó un decreto reglamentario para incorporar el beneficio de la devolución del 18,03% del IVA al gasoil a ganaderos que contribuyen a través del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) que grava la primera enajenación a cualquier título, realizada por los productores, a quienes se encuentren comprendidos en el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Castelar agregó, según recogió Telenoche, que se está estudiando el documento entregado por Un Solo Uruguay: "Ellos parten de algunos supuestos que nos generan dudas, pero lo estamos estudiando". A su vez, el ministro interino agregó que ya se extendió a los productores arroceros el beneficio dado el sector de cultivos de secano, como son los de cebada, soja y trigo, que prevé la reestructuración de obligaciones y amortizaciones de créditos con el Banco de la República.

Embanderados.

La apropiación simbólica del pabellón nacional por parte de los productores rurales o de los movimientos sindicales tal y como ya ocurrió en la pasada sesión abierta del Consejo de Ministros en Playa Pascual en San José, o en el acto del Día Internacional de los Trabajadores, el pasado 1° de mayo, volverá a repetirse en esta jornada.

Es que, según confirmaron a El País, a la sesión abierta concurrirá hoy no solo el movimiento Un Solo Uruguay sino también representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y anexos (Sunca) y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra). Sin embargo, al ser consultados los sindicatos por El País, ambos desmintieron que integrantes de los mismos digan presente hoy. Desde Un Solo Uruguay se llamó a concurrir con la bandera uruguaya y esperan la visita de miembros del Pit-Cnt a su acto.